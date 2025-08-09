Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης ενός μελισσοκόμου στήθηκε στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά. Ο άντρας βρισκόταν σε μονοπάτι με το μουλάρι του και, στην προσπάθεια του να οδηγήσει το ζώο, έπεσε από ύψος και χτύπησε.

Ο 55χρόνος γύριζε από τις μέλισσές του που βρίσκονται στην περιοχή της Σαμαριάς όταν έπεσε από το μουλάρι του στη θέση Πρινάρι περίπου 4,5 χιλιόμετρα από την βόρεια είσοδο του φαραγγιού.

Ο ίδιος ενημέρωσε την πυροσβεστική και άμεσα κινητοποιήθηκαν η ομάδα της 19ης ΕΜΟΔΕ Χανίων και της 3ης ΕΜΑΚ Ηρακλείου και αυτή την ώρα η επιχείρηση είναι σε εξέλιξη.

Σε εξέλιξη επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένου άνδρα, εντός του Φαραγγιού της Σαμαριάς, στην #Κρήτη. Κινητοποιήθηκαν 10 #πυροσβέστες από την 3η Ε.Μ.Α.Κ. και τη 19η Ε.ΜΟ.Δ.Ε., καθώς και #ελικόπτερο του Πυροσβεστικού Σώματος. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 9, 2025

Σύμφωνα με πληροφορίες ο μελισσοκόμος, αν και έχει χτυπήσει σε διάφορα σημεία του σώματος του, είναι σε θέση επικοινωνίας και επαφής για συνεργασία με τους διασώστες.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ΕΡΤ Χανίων, πρόκειται για γνωστό μελισσοκόμο και έμπειρο περιπατητή, ο οποίος μάλιστα είχε εντοπίσει τη σορό του 21 ετών Γερμανού που είχε χαθεί σε μονοπάτι των Λευκών Ορέων τον περασμένο Μάρτιο.

Πηγή: skai.gr

