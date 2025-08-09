Αρχαία Ολυμπία: Αναζωπύρωση της φωτιάς στο Χελιδόνι

Μεγάλη αναζωπύρωση της φωτιάς στην περιοχή Χελιδόνι, της Αρχαίας Ολυμπίας σημειώθηκε πριν από λίγο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν από χθες στην πυρκαγιά, που είχε τεθεί σε ύφεση νωρίτερα, «δίνουν μάχη» για τον έλεγχο της νέας αυτής εστίας που, σε κάθε περίπτωση, δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή.

Για την πυρκαγιά ζητήθηκαν και σπεύδουν εναέρια μέσα και πιο συγκεκριμένα, 6 πυροσβεστικά αεροσκάφη και δύο ελικόπτερα.

Όπως είπε στον ΣΚΑΪ ο αντιπεριφερειάρχης Ηλείας Νίκος Κοροβέσης, ζητήθηκε η συνδρομή και εναέριων μέσων, προκειμένου να αντιμετωπισθεί η αναζωπύρωση πριν βραδιάσει.

Πρόσθεσε πως η φωτιά κατευθύνεται βόρεια, μακριά από το οικιστικό κομμάτι και καίει αγροτολιβαδική έκταση.

Ειδικότερα, ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στην ευρύτερη περιοχή, με 134 πυροσβέστες να επιχειρούν στο πεδίο.

Συμμετέχουν 6 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 46 οχήματα, ενώ καθοριστικής σημασίας είναι η εναέρια υποστήριξη,

Η πυρκαγιά ξέσπασε χθες σε πευκοδάσος, απείλησε κατοικημένες περιοχές και προκάλεσε εκτεταμένες καταστροφές, προκαλώντας έντονη ανησυχία στους κατοίκους.

Πηγή: skai.gr

