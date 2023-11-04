Φωτιά στην Εύβοια: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στην Αμυγδαλιά Καρύστου

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά που ξέσπασε νωρίτερα σήμερα στην Κάρυστο.

Νωρίτερα ενισχύθηκαν οι δυνάμεις που επιχειρούσαν.

Η πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Αμυγδαλιά Καρύστου Ευβοίας.

Στο σημείο επιχειρούν 56 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 24 οχήματα, ενώ επιχείρησαν δύο αεροσκάφη. Συνδρομή παρέχουν επίσης εθελοντές πυροσβέστες και υδροφόρες ΟΤΑ.

Τα εναέρια μέσα που από πολύ νωρίς έφτασαν για να συνδράμουν στον περιορισμό της φωτιάς ήταν αδύνατο να επιχειρήσουν ρίψεις νερού λόγω των ισχυρών ανέμων ενώ οι κάτοικοι των χωριών Αμυγδαλιά και Πρινιά έχουν εκκενώσει τα χωριά.

Με τη βοήθεια των πυροσβεστών, της αστυνομίας και της δημοτικής αρχής κατευθύνονται προς την Κάρυστο.

Επιπλέον, υπό μερικό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα στα 'Ανω Δολιανά της Βόρειας Κυνουρίας στην Αρκαδία.

Συνολικά, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, το τελευταίο εικοσιτετράωρο εκδηλώθηκαν 55 νέες αγροτοδασικές πυρκαγιές, ενώ οι πυροσβεστικές δυνάμεις αντιμετωπίζουν 67 αγροτοδασικές πυρκαγιές σε όλη την επικράτεια.

Οι περισσότερες, σύμφωνα με την Πυροσβεστική, αντιμετωπίστηκαν άμεσα, στο αρχικό τους στάδιο.

Τα κατά τόπους ανακριτικά γραφεία, καθώς και Κλιμάκια της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (Δ.Α.Ε.Ε.) διερευνούν τα αίτια εκδήλωσης των πυρκαγιών.

Τέλος, η Πυροσβεστική καλεί όλους τους πολίτες, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και σε περίπτωση πυρκαγιάς, για τη δική τους ασφάλεια, να ακολουθούν πιστά τις υποδείξεις των αρμόδιων Αρχών.

ΠΗΓΗ ΕΙΚΟΝΑΣ-ΒΙΝΤΕΟ: EVIMA

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.