Ανεμοστρόβιλοι και Χαλάζι- Οι ζημιές της κακοκαρίας «Π» σε Ξάνθη και Χαλκιδική

Μεγάλες καταστροφές προκάλεσε το πέρασμα της κακοκαιρίας στη Ξάνθη.

Ανεμοστρόβιλος μικρής διάρκειας και τοπικής εμβέλειας έπληξε το μεσημέρι του Σαββάτου την πόλη της Ξάνθης, με αποτέλεσμα να αναποδογυρίσει δυο σταθμευμένα αυτοκίνητα στον προαύλιο χώρο ενός σούπερ μάρκετ και να αποκαλέσει εκτεταμένες ζημιές σε ανοιχτούς δημόσιους χώρους.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Από την ανατροπή των δύο οχημάτων κινδύνεψαν πεζοί - πελάτες που εκείνη την ώρα κινούνταν στο χώρο του πάρκινγκ, μπροστά από το σούπερ μάρκετ, ενώ τα αυτοκίνητα υπέστησαν σοβαρές υλικές ζημιές.

Στην ίδια περιοχή από την μανία του ανέμου και την έντονη χαλαζόπτωση ξηλώθηκαν δέντρα και προκλήθηκαν σημαντικές ζημιές σε σπίτια και καταστήματα.

Στην πυροσβεστική υπηρεσία έγιναν κλήσεις για πολλές πτώσεις δέντρων που είχαν ως αποτέλεσμα να κλείσουν κεντρικοί δρόμοι, ενώ σε κάποιες περιοχές οι ισχυροί άνεμοι παρέσυραν στέγες σπιτιών.

Επίσης, ένας οδηγός λεωφορείου που κινούνταν σε κεντρικό δρόμο της Ξάνθης κινδύνεψε όταν έπεσαν κλαδιά από μεγάλα πλατάνια και ένα εξ αυτών έσπασε το παρμπρίζ του.

Το λεωφορείο ακινητοποιήθηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας και της αστυνομίας προκειμένου να απεγκλωβιστεί ο οδηγός.

Μάλιστα η κακοκαιρία ξήλωσε μέχρι και περιφράξεις γηπέδων.

Ανεμοστρόβιλος και στη Χαλκιδική

Ανεμοστρόβιλος, επίσης, σημείωσε καταστροφές και στην Ολυμπιάδα Χαλκιδικής.

Ο ισχυρός αέρας έριξε δένδρα, μια κολώνα της ΔΕΗ, ενώ παρασύρθηκε και μία στέγη. Προβλήματα υπήρξαν και στην ηλεκτροδότηση της περιοχής. Στο Γομάτι ζημιές προκλήθηκαν σε κτηνοτροφική μονάδα ενώ δέντρα έπεσαν και στην περιοχή του Βατοπεδίου.

Διακοπή κυκλοφορίας όλων των οχημάτων μεικτού βάρους άνω των 3,5 τόνων τέθηκε σε ισχύ σε τμήμα της εθνικής οδού Φλώρινας-Συνοριακού σταθμού Κρυσταλλοπηγής.

Σύμφωνα με την Γενική Περιφερειακή Αστυνομική Διεύθυνση Δυτικής Μακεδονίας, η απαγόρευση αφορά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας από το 19ο χιλιόμετρο έως το 28ο χιλιόμετρο λόγω της κατολίσθησης που σημειώθηκε στο 22ο χιλιόμετρο της οδού, στο ύψος του Πισοδερίου.

Εξαιρούνται τα οχήματα των εκχιονιστικών μηχανημάτων, οδικής βοήθειας και εκτάκτου ανάγκης.

Μετά την επέλαση της κακοκαιρίας από τη Χαλκιδική και τη Ξάνθη, σειρά στις καταστροφές είχε ο νομός Έβρου.

Από το πρωί πνέουν στην περιοχή ισχυροί άνεμοι που έφθασαν ακόμη και τα 10 μποφόρ, με αποτέλεσμα να ξεριζωθούν πάνω από 25 δένδρα, προκαλώντας ζημιές σε δύο σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Στην είσοδο της πόλης από τους ισχυρούς ανέμους ξηλώθηκε μάλιστα και φανάρι σηματοδότησης.

Συνεργεία του δήμου από το πρωί βρίσκονται επί ποδός για να καθαρίσουν τους δρόμους από τα πεσμένα δένδρα.

Η κακοκαιρία δημιούργησε μικροπροβλήματα και σε άλλες περιοχές όπως στο Σουφλί, Πρωτοκκλήσι και Φυλακτό. Λόγω των ισχυρών ανέμων δεν πραγματοποιήθηκε το δρομολόγιο της ακτοπλοϊκής γραμμής Αλεξανδρούπολης- Σαμοθράκης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.