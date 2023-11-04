Θεσσαλονίκη: Κατέρρευσε τμήμα οροφής στο νοσοκομείο «Άγιος Δημήτριος» – Τραυματίστηκε γιατρός

Ένα σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε σήμερα το πρωί στο νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” στη Θεσσαλονίκη όταν τμήμα της οροφής στον προθάλαμο από τους κοιτώνες των ιατρών, κατέρρευσε, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ένας γιατρός.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο γιατρός τραυματίστηκε ελαφρά στο πόδι και εξετάστηκε αμέσως από τους θεράποντες ιατρούς, οι οποίοι έκριναν ότι δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας. Μάλιστα, προκειμένου να εξεταστεί από ορθοπεδικούς ιατρούς, ο τραυματίας, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο “Παπαγεωργίου“, καθώς το νοσοκομείο “Άγιος Δημήτριος” δεν διαθέτει ορθοπεδική κλινική.

Οι θεράποντες ιατροί του νοσοκομείου “Παπαγεωργίου”, αφού εξέτασαν τον συνάδελφό τους, διαπίστωσαν ότι δεν πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό. Στη συνέχεια, ο τραυματίας γιατρός επέστρεψε στο σπίτι του.

Όσον αφορά στο τμήμα της στέγης που έπεσε, σύμφωνα με τα όσα δήλωσε στο thestival.gr η υποδιοικήτρια του νοσοκομείου “Άγιος Δημήτριος“, Βασιλική Τραούδα, πριν από μερικές ημέρες είχαν ολοκληρωθεί εργασίες στο συγκεκριμένο τμήμα και πιθανόν το συμβάν να οφείλεται σε κακοτεχνία της εταιρείας που τις ανέλαβε.

Ήδη από το πρωί, στο νοσοκομείο κλήθηκαν οι εκπρόσωποι της εταιρείας που ανέλαβε το έργο έπειτα από διαγωνισμό, οι οποίοι προέβησαν στην αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν. “Θα ακολουθηθεί κάθε νόμιμη ενέργεια απέναντι στην εταιρεία“, ξεκαθάρισε στο thestival.gr η κ. Τραούδα.

Μάλιστα, με εντολή του διοικητή του νοσοκομείου “Άγιος Δημήτριος”, Νικήτα Παπαδόπουλου, θα πραγματοποιηθεί περαιτέρω έλεγχος σε όλα τα σημεία στα οποία έγιναν το τελευταίο διάστημα εργασίες επισκευής, έτσι ώστε να αποφευχθούν παρόμοια περιστατικά.

Πηγή: Thestival.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.