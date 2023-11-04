Κακοκαιρία «Π» στην Αλεξανδρούπολη: Τραυματισμός γυναίκας από τζαμαρία

Η κακοκαιρία «Π», με θυελλώδεις ανέμους κυρίως και βροχή αλλά όχι τόσο μεγάλης έντασης, έπληξε την Αλεξανδρούπολη αλλά και ολόκληρο το νομό Έβρου τις τελευταίες ώρες.

Πολλά είναι τα προβλήματα και οι ζημιές που προκλήθηκαν κυρίως από ξερίζωμα ή σπάσιμο δέντρων σε διάφορα σημεία.

Όπως για παράδειγμα στο 6ο Νηπιαγωγείο και Δημοτικό της Αλεανδρούπολης, όπου το δέντρο που έπεσε κατέστρεψε κάγκελα και τοίχο της αυλής.

Σύμφωνα με πληροφορίες, τζαμαρία έπεσε από όροφο πολυκατοικίας πίσω από την Λεωφόρο Δημοκρατίας και από τα τζάμια τραυματίστηκε γυναίκα διερχόμενη στην οποία δόθηκαν οι πρώτες βοήθειες από συμπολίτες της και ειδοποιήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ μήοως απαιτηθεί μεταφορά της στο νοσοκομείο. Άλλη μία φίλη της που βρισκόταν δίπλα, έπαθε σοκ όταν ξαφνικά είδε μια τζαμαρία να… σκάει διπλα της.

Πολλά δέντρα σε διάφορες περιοχές της Αλεξανδρούπολης, όπως στα Δικαστήρια αλλά και στην κεντρική Λεωφόρο Δημοκρατίας και αλλού, ξεριζώθηκαν ή έπεσαν.

