Χαλκιδική: Λουκέτο στο beach bar όπου σημειώθηκε το αιματηρό επεισόδιο

"Λουκέτο" μπήκε στο beach bar, στη Χανιώτη Χαλκιδικής, όπου το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σημειώθηκε αιματηρό επεισόδιο με πυροβολισμούς. Σε έκτακτη συνεδρίασή της, η δημοτική επιτροπή του Δήμου Κασσάνδρας, αποφάσισε ομόφωνα την οριστική αφαίρεση άδειας λειτουργίας του συγκεκριμένου καταστήματος και τη σφράγισή του.

Υπενθυμίζεται ότι το αιματηρό επεισόδιο σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής, όταν Βούλγαροι θαμώνες επιτέθηκαν στον 55χρονο ιδιοκτήτη του καταστήματος τραυματίζοντας τον με μπουνιές και κλοτσιές. Στη συνέχεια εισήλθαν στον χώρο άλλα τρία άτομα, τα οποία -σύμφωνα με την αστυνομία- άρχισαν να πυροβολούν. Από τους πυροβολισμούς, τραυματίστηκαν δυο πελάτες, ο ένας στο στέρνο και ο άλλος στο χέρι, με αποτέλεσμα να νοσηλεύονται, μαζί με τον ιδιοκτήτη του beach bar, στο νοσοκομείο Πολυγύρου.

Με απόφαση της ανακρίτριας Πολυγύρου, ελεύθεροι αφέθηκαν οι τρεις Βούλγαροι υπήκοοι, που απολογήθηκαν σήμερα Δευτέρα για το επεισόδιο με πυροβολισμούς, που σημειώθηκε το βράδυ της περασμένης Παρασκευής σε beach bar, στη Χανιώτη Χαλκιδικής.

Συγκεκριμένα, ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους αφέθηκε ο 45χρονος, ενώ οι άλλοι δύο αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματική εγγύηση 500 ευρώ, που πρέπει να καταβάλουν μέχρι την 26η Αυγούστου, καθώς και απαγόρευση προσέγγισης του καταστήματος και του επίσης Βούλγαρου ιδιοκτήτη του.

Σοκαρούν τα βίντεο από την άγρια συμπλοκή στo beach bar της Χαλκιδικής που έφερε την Κυριακή στη δημοσιότητα ο ΣΚΑΪ. Στα πλάνα των βίντεο, από κάμερα ασφαλείας, οι μέχρι εκείνη τη στιγμή αμέριμνοι θαμώνες, προσπαθούν να διαφύγουν πανικόβλητοι από το κατάμεστο beach bar.

Η ομάδα ασφαλείας του μπαρ της Χαλκιδικής, προσεγγίζει την παρέα των πελατών από τη Βουλγαρία, το βράδυ της Παρασκευής. Αμέσως αρχίζουν να λογομαχούν και μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα, οι θαμώνες έντρομοι απομακρύνονται τρέχοντας και το μαγαζί αδειάζει.

Οι δύο ομάδες εκτοξεύουν καρέκλες και άλλα αντικείμενα. Ένας από τους άνδρες της ασφάλειας του μαγαζιού βγάζει πιστόλι και πυροβολεί.

Ένα δεύτερο βίντεο πριν τους πυροβολισμούς, αποτυπώνει την παρέα των 7 πελατών από τη Βουλγαρία, να επιτίθεται με μανία στον συμπατριώτη τους και ιδιοκτήτη του beach bar.



Πηγή: ΑΜΠΕ - skai.gr

