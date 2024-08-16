Φωτιά στην Βορειανατολική Αττική: Έκτακτα μέτρα για προστασία θέσεων εργασίας

Με την υπογραφή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΚΥΑ) των υπουργείων Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης θέτει σε εφαρμογή το μέτρο της αναστολής συμβάσεων εργασίας εργαζομένων επιχειρήσεων που επλήγησαν από τις πυρκαγιές στην Αττική.

Οι επιχειρήσεις του ιδιωτικού τομέα, ανεξαρτήτως κλάδου και επιχειρηματικής δραστηριότητας, σε περιοχές της Βορειοανατολικής Αττικής, που πλήττονται από τις πυρκαγιές του Αυγούστου 2024, των οποίων οι εγκαταστάσεις υφίστανται ολοσχερή καταστροφή ή σοβαρές υλικές ζημιές σε βαθμό που δεν είναι ασφαλής η παροχή εργασίας εντός του εργασιακού χώρου, μπορούν να θέτουν σε αναστολή τις συμβάσεις εργασίας των εργαζομένων τους, οι οποίοι είχαν προσληφθεί μέχρι και την προηγούμενη ημέρα (10/8/24) από την εκδήλωση της πυρκαγιάς, μέχρι την αποκατάσταση των ζημιών που έχουν προκληθεί εξαιτίας αυτής και πάντως όχι πέραν των τριών μηνών.

Το μέτρο αφορά αποκλειστικά τους εργαζόμενους των επιχειρήσεων που υπέστησαν ζημιές και δραστηριοποιούνται στους δήμους Βριλησσίων, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Διονύσου, Μαραθώνος, Ωρωπού, Παλλήνης και Ραφήνας και, συγκεκριμένα, στις δημοτικές κοινότητες Βριλησσίων, Μελισσίων, Νέας Πεντέλης, Πεντέλης, Χαλανδρίου, Αγίου Στεφάνου, Διονύσου, Ροδοπόλεως, Σταμάτας, Βαρνάβα, Γραμματικού, Μαραθώνος, Νέας Μάκρης, Αφιδνών, Καπανδριτίου, Μαλακάσας και Πολυδενδρίου.

Οι εργαζόμενοι, των οποίων η σύμβαση εργασίας τελεί σε αναστολή, είναι δικαιούχοι έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως αποζημίωσης ειδικού σκοπού, ποσού 534 ευρώ, που αντιστοιχεί σε 30 ημέρες.

Στους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις εργασίας τελούν σε αναστολή, παρέχεται πλήρης ασφαλιστική κάλυψη, υπολογιζόμενη επί του ονομαστικού μισθού τους, για το χρονικό διάστημα αναστολής της σύμβασης εργασίας, καθώς και για τα επιδόματα εορτών που αντιστοιχούν σε αυτό το χρονικό διάστημα.

Οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση ανά μήνα στο Πληροφοριακό Σύστημα «ΕΡΓΑΝΗ», με την οποία δηλώνουν τους εργαζόμενους, των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή. Μετά την πρώτη δήλωση αναστολής της επιχείρησης-εργοδότη, οι δικαιούχοι εργαζόμενοι υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση στην ηλεκτρονική πλατφόρμα https://supportemployees.services.gov.gr. Όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, από σήμερα 16/8/2024 έως και τις 31/8/2024, το Π.Σ. «ΕΡΓΑΝΗ» θα είναι διαθέσιμο για την υποβολή δηλώσεων αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων για τον μήνα Αύγουστο 2024 από τις επιχειρήσεις στις περιοχές που επλήγησαν από τις πυρκαγιές.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

