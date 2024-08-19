Φωτιά στην Αττική: Στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής εντάσσονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις 

Στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής - όσον αφορά τις ζημιές σε εξοπλισμό- εντάσσονται οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου 2024 στην Αττική.

Όπως αναφέρει σε ανακοίνωσή του, το υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, η υλοποίηση των μέτρων του πλαισίου της κρατικής αρωγής για τις περιοχές της Αττικής που επλήγησαν από την πυρκαγιά της 11ης Αυγούστου 2024 προχωρά από τις υπηρεσίες της γενικής γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής, σε συνεργασία με τα συναρμόδια υπουργεία, την Περιφέρεια Αττικής και τους Δήμους της περιοχής. Προς αυτή την κατεύθυνση, μετά από αίτημα του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και εισήγηση της Κυβερνητικής Επιτροπής Κρατικής Αρωγής, οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής αρωγής όσον αφορά τις ζημιές σε εξοπλισμό.

Συγκεκριμένα, όσον αφορά τις ζημιές σε αγροτικές εκμεταλλεύσεις (εξοπλισμός, μηχανήματα, αποθηκευμένα, πρώτες ύλες, κλπ) ενεργοποιήθηκε το πλαίσιο της κρατικής αρωγής, που περιλαμβάνει επιχορήγηση έναντι των υλικών ζημιών, συμπεριλαμβάνοντας και τις ζημιές που θα εντάσσονταν στον κανονισμό των Κρατικών Οικονομικών Ενισχύσεων (ΚΟΕ). Το εν λόγω σχήμα υλοποιείται από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής με τη συμμετοχή του ΕΛΓΑ, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Κρατικής Αρωγής της Γενικής Γραμματείας Αποκατάστασης Φυσικών Καταστροφών και Κρατικής Αρωγής. Οι αγροτικές εκμεταλλεύσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και να απευθύνονται στον ανταποκριτή του ΕΛΓΑ, ανά Τοπική Κοινότητα, στα παρακάτω τηλέφωνα:

ΤΚ Βαρνάβα: 2295097249

ΤΚ Γραμματικού: 2294320582

ΤΚ Μαραθώνα: 2294320930

ΤΚ Νέας Μάκρης: 2294320930

ΤΚ Σταμάτας: 6942082061

ΤΚ Ροδόπολης: 2132030661

ΤΚ Καπανδριτίου: 2295052418

ΤΚ Αφιδνών: 2295320369

ΤΚ Πεντέλης και Νέας Πεντέλης: 2132140529

ΤΚ Πικερμίου: 2106039550 (εσωτ. 6)

ΤΚ Ραφήνας: 2294321066

Όσον αφορά τις λοιπές ζημιές στον πρωτογενή τομέα, ήτοι φυτική παραγωγή, φυτικό κεφάλαιο και ζωικό κεφάλαιο, έχει ενεργοποιηθεί αρμοδίως ο ΕΛΓΑ, με τα συνεργεία του να έχουν ήδη προχωρήσει στις πρώτες αυτοψίες και οι ανταποκριτές του έχουν ενεργοποιηθεί σε κάθε Δήμο της Αττικής.

Συνεπώς, ο αγρότης υποβάλει αίτηση στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ για το σύνολο των ζημιών που έχει υποστεί, ήτοι για:

ζημιές σε φυτικό κεφάλαιο και παραγωγή, που καλύπτονται από τον ΕΛΓΑ και το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων,

ζημιές σε πάγιο κεφάλαιο, που καλύπτονται πλέον από το πλαίσιο της κρατικής (ζημιές που θα εντάσσονταν στον Κανονισμό των ΚΟΕ κλπ),

ζημιές σε αποθηκευμένα προϊόντα, που καλύπτονται πλέον από το πλαίσιο της κρατικής (δηλαδή ζημιές που θα εντάσσονταν αλλιώς στον κανονισμό των ΚΟΕ), και

λοιπές ζημιές, που καλύπτονται πλέον από το πλαίσιο της κρατικής (δηλαδή ζημιές που δεν εντάσσονταν στον κανονισμό των ΚΟΕ).

Μετά την υποβολή των αιτήσεων των αγροτικών εκμεταλλεύσεων στους ανταποκριτές του ΕΛΓΑ η διαδικασία συνεχίζεται - μέσω της μεταβίβασης των εν λόγω στοιχείων από τον ΕΛΓΑ - από τις Επιτροπές Κρατικής Αρωγής της Περιφέρειας Αττικής. Τα στοιχεία ανά Περιφερειακή Ενότητα των εμπλεκομένων στην υλοποίηση του πλαισίου της κρατικής αρωγής είναι τα παρακάτω:

Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής:

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, 17ο χλμ Λ. Μαραθώνος, Τ.Κ. 153 51, τηλ. 2132005198, 2132005184, 2132005199 (Τμ. Γραμματείας), dagrotikis.anat@patt.gov.gr

Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών:

Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, Λ. Κηφισίας 18, & Γκύζη, Μαρούσι, Τ.Κ. 151 25, τηλ. 2132100451, 2132100452 (Τμ. Γραμματείας), agroikbt@patt.gov.gr

Πηγή: skai.gr

