Μέχρι τα ξημερώματα της Τετάρτης έδιναν μάχη οι πυροσβέστες για να θέσουν υπό έλεγχο την μεγάλη φωτιά που ξέσπασε σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στα Άνω Πατήσια.

Πρόκειται για το παλαιό κτίριο της Ελληνικής Εριουργίας, το οποίο σταμάτησε να λειτουργεί το 1986 και έκτοτε παραμένει ερημωμένο. Λόγω του μεγάλου όγκου υλικών -ξύλων, ελαστικών, πλαστικών- που βρίσκονταν εντός του μεγάλου κτιρίου, οι φλόγες πήραν σύντομα διαστάσεις και έφτασαν να απειλούν τρεις πολυκατοικίες που βρίσκονται στην «πλάτη» (του κτιρίου) επί της οδού Κιλικίας.

Ακολούθησαν σκηνές αγωνίας, καθώς τρεις πολυκατοικίες εκκενώθηκαν με τη συμβολή της ΕΛ.ΑΣ, ενώ πυροβεστικά οχήματα «χώθηκαν» στα πάρκινγκ των πολυκατοικιών προσπαθώντας να απωθήσουν τις φλόγες που είχαν φτάσε σε απόσταση λίγων μέτρων. Μέσα σε λίγα λεπτά, οι γύρω δρόμοι γέμισαν από ενοίκους των πολυκατοικιών και γείτονες, καθώς και βαρέα οχήματα πυρόσβεσης, ακόμα και υδροφόρες από τις Αφίδνες και τον δήμο Αθηναίων.

«Ακούσαμε έναν εκκωφαντικό θόρυβο, βγήκαμε έξω, λαμπάδιασε, επειδή έχει λάστιχα, έχει ξύλα παλιά, βγήκαμε όλοι με τις μάνικες. Είναι η παλιά Εριουργία. Είναι η δεύτερη φορά που παίρνει φωτιά. Δεν μπορούμε να γνωρίζουμε από τι μπορεί να πάρει φωτιά, μπορείτε να φανταστείτε από μόνοι σας. Πλέον είναι εσκεμμένο. Από ποιον κανείς δεν ξέρει. Αναγκαστικά μας εκκένωσαν, γιατί πλέον κινδυνεύαμε» ανέφερε μια κάτοικος ενός εκ των πολυκατοικίων που εκκενώθηκαν, στην κάμερα του Orange Press.

Οι κάτοικοι «βλέπουν» εμπρησμό

Μια άλλη γυναίκα σημείωσε ότι «πριν δέκα μέρες στο ίδιο σημείο είχε ξαναγίνει αλλά το πρόλαβαν», με την πρώτη κάτοικο να επισημαίνει ότι «πρώτα έκαψαν την από δω πλευρά της πολυκατοικίας γιατί ξέρουν ότι είναι δύσκολο να μπει η Πυροσβεστική, και τώρα έκαψαν αυτή τη μεριά που η Πυροσβεστική δεν μπαίνει, το είδατε κι εσείς».

Ο κ. Παπαδόπουλος, και ο ίδιος κάτοικος του ίδου συγκροτήματος, σημείωσε ότι «δεν υπάρχει εύκολη πρόσβαση και αυτό οι εμπρηστές το ήξεραν. Είδαμε καπνούς. Οι περισσότεροι κινητοποιηθήκαμε και προσπαθήσαμε με λάστιχα να ρίξουμε κάποιες φαλτσαριστές βολές μήπως μπορέσουμε και δεν φτάσει προς τα δω. Εδώ λοιπόν η φωτιά έφτασε μέχρι το πάρκινγκ. Ήρθε, εκκένωσε άμεσα η Αστυνομία. Πρώτα οι ηλικιωμένοι, αρχίσαμε χτυπάγαμε κουδούνια και εκκενώσαμε άμεσα τρεις πολυκατοικίες, όπως κατάλαβα», τονίζοντας ότι ήταν συγκινητικές οι προσπάθειες των πυροσβεστών.

«Έχει αποχαρακτηριστεί ο χώρος και μάλλον θέλουν να τον εκμεταλλευτούν. Ήταν να γίνει χώρος πρασίνου και σχολικά κτίρια» προσέθεσε η δεύτερη κάτοικος, με τους γείτονες να φοβούνται ότι «αυτό το πρόβλημα μάλλον θα συνεχίσει να υφίσταται».

Σημειώνεται ότι το 1999 το κτήριο του υφαντηρίου, η υψικάμινος καθώς και η πρόσοψη του πρώτου εργοστασίου της Εριουργίας κηρύχθηκαν ως διατηρητέα μνημεία και αγοράζεται η μισή έκταση του οικοπέδου από τον Οργανισμό Σχολικών Κτηρίων για την κατασκευή σχολείου, η οποία ακόμη δεν έχει προχωρήσει.

Ο Δήμος Αθηναίων για τη φωτιά στην Εριουργία

Ανακοίνωση για τη φωτιά που ξέσπασε στην Εριουργία, στα Άνω Πατήσια, εξέδωσε ο Δήμος Αθηναίων.

Όπως αναφέρει, «ευτυχώς η μεγάλη πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο ιστορικό κτίριο της Εριουργίας στα Άνω Πατήσια αντιμετωπίστηκε πριν απειληθούν οι κάτοικοι και τα σπίτια της περιοχής. Χάρη στη μεγάλη κινητοποίηση της Πυροσβεστικής και την ουσιαστική συμβολή του Δήμου Αθηναίων με προσωπικό και υδροφόρες».

«Όμως, η εγκατάλειψη και ο μη καθαρισμός του χώρου από τις δημόσιες εταιρείες ΕΑΣ και ΚΤΥΠ, στις οποίες ανήκει το κτίριο, έχει ως αποτέλεσμα την εκδήλωση 4 ως τώρα πυρκαγιών σε μικρό χρονικό διάστημα και τη δημιουργία έντονης ανησυχίας και ανασφάλειας στην περιοχή. Η κατάσταση αυτή δεν μπορεί να συνεχισθεί. Ο Δήμος Αθηναίων, στο πλαίσιο των προβλεπομένων στον κανονισμό καθαρότητας και στην κείμενη νομοθεσία, θα εξαντλήσει κάθε μέσο με σκοπό τη συμμόρφωση των ιδιοκτητών της Εριουργίας για τον ευπρεπισμό και καθαρισμό του χώρου, αλλά και την αναζήτηση τυχόν ευθυνών», προστίθεται στην ανακοίνωση.

«Ήδη έχουμε ζητήσει, με επιστολή, από το υπουργείο Οικονομικών να περιέλθει το μέρος που ανήκει στα ΕΑΣ στον δήμο και σε συνεργασία με την ΚΤΥΠ να καταλήξουμε σε οριστική λύση για την ανάπλαση και αναγέννηση του χώρου, προς όφελος των κατοίκων της ευρύτερης περιοχής», καταλήγει η ανακοίνωση του Δήμου Αθηναίων.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.