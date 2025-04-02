Του Δημήτρη Κολιομιχάλη

Ουρές 14 χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού, απο το ύψος της Νέας Κηφισιάς προς τα ΚΤΕΛ και την άνοδο από το ύψος της Ιεράς Οδού προς τη Νέα Χαλκηδόνα, λόγω της βροχόπτωσης.

Ακινητοποιημένα σε μήκος δύο χιλιομέτρων είναι τα οχήματα στη λεωφόρο Σχιστού προς τον Σκαραμαγκά.

Πολύ αυξημένη είναι επίσης η κίνηση στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών, από το δάσος Χαΐδαρίου προς τη λίμνη Κουμουνδούρου, στην άνοδο της Συγγρού, στα δύο ρεύματα των Αρδηττού-Βασιλέως Κωνσταντίνου, στην Κηφισίας, στη Μεσογείων, στην Αττική Οδό, στην Κατεχακη - Κανελλοπούλου προς τη Μεσογείων, καθώς και στην παραλιακή από τον Άγιο Κοσμά προς το ΕΔΕΜ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.