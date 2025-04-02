Λογαριασμός
Νέος Κόσμος: Φορτηγό έπεσε πάνω σε 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα (Βίντεο)

Ο ασυνείδητος οδηγός χτύπησε σχεδόν όλα τα παρκαρισμένα αυτοκίνητα σε ένα στενό και εξαφανίστηκε - Αναζητείται από την Τροχαία 

Νέος Κόσμος

Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Νέο Κόσμο, με φορτηγό να πέφτει πάνω σε 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης στην οδό Σπινθάρου. Ο οδηγός φορτηγού πέρασε από το στενό και πήρε παραμάζωμα 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε. 

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και άφησε σημειώματα στα τρακαρισμένα οχήματα. 

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ για την ώρα δεν έχει ταυτοποιηθεί ο ασυνείδητος οδηγός καθώς δεν έχει καταγραφεί η πινακίδα του οχήματος, ωστόσο η Τροχαία ελπίζει μέσα στην ημέρα να τον εντοπίσει. 

