Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Νέο Κόσμο, με φορτηγό να πέφτει πάνω σε 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα.

Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης στην οδό Σπινθάρου. Ο οδηγός φορτηγού πέρασε από το στενό και πήρε παραμάζωμα 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.

Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και άφησε σημειώματα στα τρακαρισμένα οχήματα.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ για την ώρα δεν έχει ταυτοποιηθεί ο ασυνείδητος οδηγός καθώς δεν έχει καταγραφεί η πινακίδα του οχήματος, ωστόσο η Τροχαία ελπίζει μέσα στην ημέρα να τον εντοπίσει.

