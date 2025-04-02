Απίστευτο περιστατικό σημειώθηκε στο Νέο Κόσμο, με φορτηγό να πέφτει πάνω σε 11 σταθμευμένα αυτοκίνητα.
Όλα έγιναν λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα της Τετάρτης στην οδό Σπινθάρου. Ο οδηγός φορτηγού πέρασε από το στενό και πήρε παραμάζωμα 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα και στη συνέχεια εξαφανίστηκε.
Στο σημείο έσπευσε η Τροχαία και άφησε σημειώματα στα τρακαρισμένα οχήματα.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του ΣΚΑΪ για την ώρα δεν έχει ταυτοποιηθεί ο ασυνείδητος οδηγός καθώς δεν έχει καταγραφεί η πινακίδα του οχήματος, ωστόσο η Τροχαία ελπίζει μέσα στην ημέρα να τον εντοπίσει.
