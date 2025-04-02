Τις πληγές τους μετρούν οι παραγωγοί σε Κρυονέρι και Βαρθολομιό, στη δυτική Ελλάδα καθώς η σφοδρή χαλαζόπτωση προκάλεσε σοβαρές ζημιές στις καλλιέργειες.

Ο φακός της εφημερίδας «Πατρίς» βρέθηκε στην κοινότητα και κατέγραψε την αγωνία των αγροτών, οι οποίοι μετέφεραν το πώς βίωσαν το ισχυρό φαινόμενο αλλά και τις ζημιές που αυτό προκάλεσε στις καλλιέργειές τους, επισημαίνοντας πως χάθηκε ολόκληρη η χρονιά τους και μάλιστα θα πρέπει να δώσουν και σημαντικό αγώνα για να μπορέσουν να σώσουν και τα δέντρα τους για τα επόμενα χρόνια.

Ιδιαίτερη αναφορά έκαναν και στο μέγεθος του χαλαζιού που έπεσε στην περιοχή τους, το οποίο σύμφωνα με μαρτυρίες είχε διπλάσιο μέγεθος από ένα φουντούκι, ενώ μάλιστα η εικόνα που παρουσίασαν ήταν σοκαριστική, μιας και σε πολλές περιπτώσεις τα άνθη είχαν πέσει στο έδαφος, ενώ και τα φύλλα είχαν γεμίσει τρύπες.

Το αίσθημα της απογοήτευσης έχει κυριεύσει τους αγρότες της περιοχής, με τους μεγαλύτερους σε ηλικία να επισημαίνουν πως ανάλογο φαινόμενο δεν έχουν ξαναδεί όλα αυτά τα χρόνια και πως θα πρέπει η Πολιτεία να βοηθήσει τους παραγωγούς, μιας και η μεγαλύτερη μερίδα παραγωγών ασχολούνται με τις ελιές που έχουν υποστεί και τη μεγαλύτερη ζημιά που δεν καλύπτεται από τον ΕΛΓΑ.

Ο Κώστας Αναγνωστόπουλος, Αντιδήμαρχος Ήλιδας αναφέρει: «Μετά τις 4 το απόγευμα έπληξε την κοινότητα ισχυρή χαλαζόπτωση και με έντονα ακραία καιρικά φαινόμενα. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα λόγω του όγκου της χαλαζόπτωσης και του χρόνου διάρκειάς της, να υπάρξουν μεγάλες καταστροφές οι καλλιέργειες της κοινότητας και πολλά καρποφόρα δέντρα. Υπάρχει πτώση ανθών και φύλλων από τα δέντρα, γεγονός που σημαίνει πως θα επιφέρει μεγάλη μείωση στους αγρότες της περιοχής. Λόγω των καλών καιρικών συνθηκών που υπήρχαν μέχρι τώρα, υπήρξαν όλες οι παράμετροι για να εγκλιματιστούν τα δέντρα και να υπάρχει καλή παραγωγή. Οι αγρότες πλέον βρίσκονται σε απόγνωση και αναμένουν από τον ΕΛΓΑ να έρθει να κάνει εκτιμήσεις και να γίνουν άμεσα οι δηλώσεις για να αποζημιωθούν. Η επικοινωνία μου με τον ΕΛΓΑ χθες και σήμερα ήταν συχνή και μου διαβεβαίωσαν πως θα έρθουν άμεσα στην περιοχή για να εκτιμήσουν τις ζημιές».

Αντίστοιχα, ο Κώστας Παπαλεωνίδας, πρόεδρος Τ.Κ. Κρυονερίου επισημαίνει: «Περί τις τέσσερις παρά ξεκίνησε κατευθείαν το χαλάζι, δίχως να υπάρξει πρώτα βροχόπτωση. Το χαλάζι ήταν χοντρό και διήρκησε για αρκετή ώρα, με αποτέλεσμα να στρωθεί σε τέτοιο βαθμό που ήταν σαν χιονόπτωση ωρών. Το πράσινο στην περιοχή είχε δώσει τη θέση του στο λευκό. Μετά από 20 περίπου ώρες, σε πολλά σημεία υπάρχει ακόμα χοντρό χαλάζι που δεν έχει λιώσει, δείγμα του πόσο έντονο ήταν το φαινόμενο. Αποτέλεσμα να καταστρέψει σχεδόν ολοκληρωτικά τις ελιές, ενώ υπάρχουν και μερικές εκτάσεις σταφίδας που έχουν πάθει ζημιά. Μίλησα με τον ΕΛΓΑ και μου είπαν ότι δεν καλύπτονται οι ζημιές στις ελιές. Και σα να μην έφτανε αυτό, μου είπαν πως θα πρέπει να γίνουν ραντίσματα για να μην πάθουν ζημιά και τα δέντρα τους. Το φαινόμενο έφτασε περιμετρικά μέχρι και ένα χιλιόμετρο γύρω από το κέντρο του χωριού. Σα να το εντόπισε ο Θεός και να μας έστειλε το χαλάζι. Το 90% είναι ελαιοπαραγωγοί και δυστυχώς έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή. Θεωρώ πως θα πρέπει η Πολιτεία να δράσει εκτός του νομικού πλαισίου αφού συνέβη σε συγκεκριμένη περιοχή, ενισχύοντας τους ανθρώπους που δε θα έχουν να βγάλουν ούτε το χειμώνα και θα ζουν δύσκολα».

Ένας παραγωγός, ο Δημήτριος Βασιλόπουλος λέει: «Είμαι 86 ετών και τέτοια κατάσταση δεν είχα δει ποτέ ξανά. Το κακό που μας βρήκε χθες έκανε μεγάλη ζημιά σε σταφίδες, αμπέλια, ελαιοκαλλιέργειες. Όλα τα άνθη και ο καρπός έχουν πέσει στο έδαφος. Από τις ελιές ζούμε όλα αυτά τα χρόνια και καταστράφηκαν όλα».

