Ολονύχτια «μάχη» με τις φλόγες στο εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στα Πατήσια - Άνοιξαν οι δρόμοι (Βίντεο)

Στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από το βράδυ της Τρίτης έχουν εκκενωθεί προληπτικά οι παρακείμενες πολυκατοικίες

Φωτιά, Πατήσια

Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην Αγίου Αντωνίου στα Άνω Πατήσια, εντός κατοικημένης περιοχής. 

Στο σημείο μετέβη ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ για την κατάσβεσή της επιστρατεύτηκαν οι υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά έχει περιοριστεί στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχει καταρρεύσει η οροφή του.

Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από το βράδυ της Τρίτης έχουν εκκενωθεί προληπτικά οι παρακείμενες πολυκατοικίες. 

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.

