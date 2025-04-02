Σε εξέλιξη παραμένει η φωτιά που ξέσπασε χθες βράδυ σε εγκαταλελειμμένο εργοστάσιο στην Αγίου Αντωνίου στα Άνω Πατήσια, εντός κατοικημένης περιοχής.

Στο σημείο μετέβη ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, με 12 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, ενώ για την κατάσβεσή της επιστρατεύτηκαν οι υδροφόρες του Δήμου. Η φωτιά έχει περιοριστεί στο εσωτερικό του κτηρίου, ενώ σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες από την Πυροσβεστική έχει καταρρεύσει η οροφή του.

#Πυρκαγιά σε χώρο εγκαταλελειμμένου κτηρίου επί της οδού Αγίου Αντωνίου στην Αθήνα. Κινητοποιήθηκαν 22 #πυροσβέστες με 7 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο όχημα. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) April 1, 2025

Αυτή την ώρα, στο σημείο επιχειρούν 25 πυροσβέστες με 10 οχήματα, ενώ από το βράδυ της Τρίτης έχουν εκκενωθεί προληπτικά οι παρακείμενες πολυκατοικίες.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας η κυκλοφορία των οχημάτων έχει αποκατασταθεί.

Πηγή: skai.gr

