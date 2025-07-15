Λογαριασμός
Έσβησε η φωτιά στις Αχαρνές (Βίντεο)

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν και 2 ελικόπτερα - Εστάλη και μήνυμα από το 112 νωρίτερα για ετοιμότητα 

UPDATE: 14:28
Φωτιά Αχαρνές

Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στις Αχαρνές, χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής. 

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έκαιγε σε οικοπεδικό χώρο και κοντά υπήρχαν σπίτια γι΄ αυτό το λόγο εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

Πηγή: skai.gr

TAGS: Φωτιά αχαρνές
