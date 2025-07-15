Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στις Αχαρνές, χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έκαιγε σε οικοπεδικό χώρο και κοντά υπήρχαν σπίτια γι΄ αυτό το λόγο εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αχαρναί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2025

