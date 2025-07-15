Έσβησε η φωτιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι της Τρίτης σε χαμηλή βλάστηση στις Αχαρνές, χάρη στην άμεση παρέμβαση της Πυροσβεστικής.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, η πυρκαγιά έκαιγε σε οικοπεδικό χώρο και κοντά υπήρχαν σπίτια γι΄ αυτό το λόγο εστάλη μήνυμα από το 112, καλώντας τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.
⚠️ Ενεργοποίηση 1️⃣1️⃣2️⃣— 112 Greece (@112Greece) July 15, 2025
📍#Αχαρνές #Αττική
🆘 Πυρκαγιά επί των οδών #Μόλας και #Κλεοπάτρας στον Δήμο #Αχαρνών
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnlnGMV@pyrosvestiki@hellenicpolice
Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν άμεσα 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες Ο.Τ.Α.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αχαρναί Αττικής. Κινητοποιήθηκαν 24 πυροσβέστες με 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες Ο.Τ.Α.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 15, 2025
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.