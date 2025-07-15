Με την αγόρευση της εισαγγελέα της έδρας ξεκίνησε σήμερα, Τρίτη, στον Βόλο η δίκη του ιδιοκτήτη ιστοσελίδας και δημοσιογράφου που κατηγορείται για τον εκβιασμό της Ζέττας Μακρή.

Η εισαγγελέας στην αγόρευσή της μεταξύ άλλων τόνισε πως οι ισχυρισμοί της εγκαλούσας ότι υπήρχαν δημοσιεύματα με αρνητική χροιά εναντίον της από το φθινόπωρο του 2024, επιβεβαιώνεται, όπως επιβεβαιώνεται μέσα από μηνύματα και η πίεση για οικονομική στήριξη.

Παράλληλα, σύμφωνα με το gegonota.news, αναφέρθηκε στα αρνητικά δημοσιεύματα με την αρνητική χροιά και έκρινε πως ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι τα δημοσιεύματα είναι δημοσιογραφικά κείμενα σχολιαστικού περιεχομένου δεν έχουν βάση. Συγκεκριμένη αναφορά έγινε στις επαφές τους για διαφημιστική προβολή της βουλευτή με 15.000 ευρώ που ζητούσε ο κατηγορούμενος, με σκοπό να σταματήσουν τα αρνητικά σχόλια.

Έκρινε στην αγόρευσή της πως στοιχειοθετείται η πράξη του εκβιασμού με βάση τον ποινικό κώδικα. Για το τιμολόγιο που εξέδωσε ο κατηγορούμενος στη Ζέττα Μακρή για τα 5.000 ευρώ προσημειωμένα την ώρα της συναλλαγής, η εισαγγελέας έκρινε πως δεν ήταν προϊόν νόμιμης συναλλαγής και εκδόθηκε προκειμένου ο κατηγορούμενος να δώσει νομιμοφάνεια.

Επίσης, έκρινε πως το τιμολόγιο δεν ανταποκρίνεται σε υπαρκτή σύμβαση ασχέτως εάν είναι φορολογικά νόμιμο και κόπηκε όταν είδε ο κατηγορούμενος τον αστυνομικό. Είπε επίσης ότι ο ισχυρισμός του κατηγορούμενου ότι στήθηκε σκευωρία εναντίον του για να τον αποκλείσει από αντίπαλο της στις βουλευτικές εκλογές από το ψηφοδέλτιο της ΝΔ, ότι πρόκειται για προσωπική αναπόδεικτη εκτίμηση.

«Εν κατακλείδι, βήμα- βήμα αποδεικνύεται ότι πραγματοποιείται η πράξη της εκβίασης. Δέχεται τα χρήματα ενώ γνωρίζει ότι είναι δικά της (Ζέττα Μακρή). Με τα δεδομένα αυτά, η πρόταση είναι καταδικαστική και προτείνω την ενοχή του», κατέληξε η εισαγγελέας.

Πηγή: skai.gr

