Χωρίς ενεργά μέτωπα είναι οι φωτιές στην Τήνο και τον Ασπρόπυργο
Η πυρκαγιά στην Τήνο έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Ρωμανός.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:45 σε οικοπεδικούς χώρους έξω από τον Άγιο Ρωμανό ενώ δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικίες.
Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Ρωμανός στη νήσο Τήνο. Κινητοποιήθηκαν 6 #πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 19, 2025
Η φωτιά στον Ασπρόπυργο εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.
Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
