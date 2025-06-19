Λογαριασμός
Χωρίς ενεργά μέτωπα οι φωτιές στην Τήνο και τον Ασπρόπυργο

Οι φωτιές έχουν εκδηλωθεί σε χαμηλή βλάστηση - Δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικίες - Επίγειες και εναέριες δυνάμεις στα σημεία

UPDATE: 16:08
φωτιά Τήνος

Χωρίς ενεργά μέτωπα είναι οι φωτιές στην Τήνο και τον Ασπρόπυργο

Η πυρκαγιά στην Τήνο έχει ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Άγιος Ρωμανός.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 14:45 σε οικοπεδικούς χώρους έξω από τον Άγιο Ρωμανό ενώ δεν έχει αναφερθεί κίνδυνος για κατοικίες.

Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 6 πυροσβέστες με 3 οχήματα, 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

Η φωτιά στον Ασπρόπυργο εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση.

Για την κατάσβεσή της, κινητοποιήθηκαν 28 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 1ης ΕΜΟΔΕ, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο με συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

