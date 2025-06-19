Σημαντικά αποτελέσματα αποφέρει η στοχευμένη επιχειρησιακή δράση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (Δ.Α.Ο.Ε.) της Ελληνικής Αστυνομίας, γνωστό και ως ελληνικό FBI, με επίκεντρο την ευρύτερη περιοχή της Δυτικής Αττικής, για την εξάρθρωση εγκληματικών οργανώσεων που επιδίδονται κυρίως σε αδικήματα κατά της περιουσίας και στη διακίνηση ναρκωτικών.

Από 10 Απριλίου έως και 2 Ιουνίου 2025, η δράση εκτυλίχθηκε σε δύο παράλληλους άξονες:

Στην υλοποίηση 25 αστυνομικών επιχειρήσεων με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικών ομάδων και την εξιχνίαση σοβαρών αδικημάτων.

Στην έντονη και διαρκή παρουσία επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε. σε εγκληματογόνες περιοχές με διενέργεια επιτόπιων ελέγχων, εντοπισμό φυγόποινων και συλλήψεις.

Τα αποτελέσματα

Στο πλαίσιο αυτό:

Εξαρθρώθηκαν 18 εγκληματικές οργανώσεις, με κύρια εγκληματική δραστηριότητα τη διακίνηση ναρκωτικών, τις διακεκριμένες κλοπές καθώς και τα οικονομικά εγκλήματα και τις απάτες.

Συνελήφθησαν 94 άτομα, για σωρεία αδικημάτων.

Ελέγχθηκαν 730 άτομα, στο πλαίσιο προληπτικών δράσεων.

Κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, όπλων, χρημάτων και τιμαλφών.

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι 75 συλλήψεις αφορούν παραβάσεις και αδικήματα που επηρεάζουν άμεσα την καθημερινότητα και το αίσθημα ασφάλειας των πολιτών και συγκεκριμένα -40- για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών, 25 για διακεκριμένες κλοπές, 7 για απάτες και 3 για νομοθεσία περί όπλων.

Μεταξύ αυτών και 37 συλλήψεις που αφορούν υποθέσεις εξάρθρωσης εγκληματικής οργάνωσης που διέπραττε κλοπές οχημάτων και διαρρήξεις ΑΤΜ με χρήση τροχού, εξιχνίασης 32 περιπτώσεων διαρρήξεων οικιών, 8 περιπτώσεις διακεκριμένων κλοπών από ναούς με παράνομο όφελος άνω των 197.000 ευρώ, 8 διακεκριμένες κλοπές σε βάρος ηλικιωμένων και 22 περιπτώσεις κλοπών οχημάτων, με παράνομα κέρδη άνω των 425.000 ευρώ. Μάλιστα στην τελευταία περίπτωση βρέθηκαν 14 κλεμμένα οχήματα ενώ επιπλέον 11 κατασχέθηκαν για να εξεταστούν περαιτέρω.

Παράλληλα, κατασχέθηκαν σημαντικές ποσότητες ναρκωτικών, όπως σχεδόν 18 κιλά κοκαΐνης εμποτισμένης σε ενδύματα, 45 κιλά σκόνης για νόθευση κοκαΐνης, 255 κιλά υγρής ουσίας, πάνω από 674 γραμμάρια ηρωίνης, πάνω από 2,2 κιλά ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και εξοπλισμός υδροπονικής καλλιέργειας κάνναβης.

Αξιοσημείωτη ήταν και η προληπτική παρουσία και δραστηριότητα των επιχειρησιακών ομάδων της Δ.Α.Ο.Ε., οι οποίες επικεντρώθηκαν στις – Αχαρνών – Ζεφυρίου – Άνω Λιοσίων με σκοπό τη διενέργεια ελέγχων σε πρόσωπα και οχήματα. Στο πλαίσιο αυτό, ελέγχθηκαν συνολικά 730άτομα, πραγματοποιήθηκαν 5 προσαγωγές και συνελήφθησαν 4 άτομα (3 φυγόποινοι, 1 περί ΚΟΚ).

Ενδεικτικές Υποθέσεις

Εγκληματική οργάνωση διακίνησης κοκαΐνης από χώρα της Λατινικής Αμερικής μέσω εμποτισμένων ενδυμάτων – κατασχέθηκαν πάνω από 17 κιλά κοκαΐνης, 255 κιλά χημικών ουσιών και εργαστηριακός εξοπλισμός.

Υδροπονική καλλιέργεια κάνναβης – εξάρθρωση ομάδας και κατάσχεση 136 δενδρυλλίων, με πλήρη εξοπλισμό θερμοκηπίου.

Κύκλωμα εικονικής συνταγογράφησης φαρμακευτικών σκευασμάτων σε βάρος του ΕΟΠΥΥ – εξιχνιάστηκαν πάνω από 33.900 συνταγές με συνολική ζημία άνω του 1,2 εκατομμυρίων ευρώ.

Συστηματικές διαρρήξεις σε Ιερούς Ναούς και οικίες, με σημαντική αποκόμιση περιουσιακού οφέλους και προσβολές μνημείων πολιτιστικής κληρονομιάς.

Εντατικοποίηση δράσεων

Η επιχειρησιακή παρουσία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, σε πλήρη συνεργασία με τοπικές και ειδικές αστυνομικές δυνάμεις, ενισχύεται το αμέσως επόμενο διάστημα με νέες προγραμματισμένες επιχειρήσεις.

«Η Ελληνική Αστυνομία συνεχίζει με προσήλωση και επαγγελματισμό τον αγώνα για την αποδόμηση εγκληματικών δικτύων, την αποκατάσταση του αισθήματος ασφάλειας των πολιτών και την εμπέδωση της νομιμότητας, σε κάθε περιοχή της χώρας», αναφέρει σε ανακοίνωσή της η ΕΛ.ΑΣ.

