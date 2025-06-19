Με τις μηχανές στο «φουλ» συνεχίζει ο μετροπόντικας «Νίκη» την υπόγεια διαδρομή του με τελικό προορισμό την παράδοση της Γραμμής 4 του Μετρό της Αθήνας, το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που βρίσκεται σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.

Η AVAX σήμερα άνοιξε τις πύλες της στο εργοτάξιο της Βεΐκου και οι εικόνες που καταγράφηκαν ήταν εντυπωσιακές, καθώς ο μετροπόντικας είναι ένα υπερσύγχρονο μηχάνημα, μήκους 110 μέτρων, που συνολικά θα σκάψει μια σήραγγα 7 χιλιομέτρων, προετοιμάζοντας το έδαφος για τη λειτουργία δέκα σταθμών.

«Βρισκόμαστε στο Φρέαρ Βεΐκου της Γραμμής 4 που είναι το μεγαλύτερο δημόσιο έργο που γίνεται αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα. Είναι το εργοτάξιο από το οποίο ξεκίνησε ο μετροπόντικας «Νίκη», ο οποίος θα διανύσει 7 χιλιόμετρα μέχρι να φτάσει στο Φρέαρ Διακλάδωση Ευαγγελισμού όπου και θα αποσυναρμολογηθεί» εξηγεί ο Νίκος Μιτζάλης του γραφείου διευθύνοντος συμβούλου AVAX.

«Αυτή τη στιγμή έχει διανύσει περίπου 1,4 χιλιόμετρα, δηλαδή βρίσκεται λίγο μετά τη συμβολή των Λεωφόρων Βεΐκου και Γαλατσίου, έχοντας ολοκληρώσει το 20% της απόστασης. Έχει διανοίξει τους πρώτους δύο σταθμούς που βρίσκονται από αυτή την πλευρά, δηλαδή τον σταθμό Άλσος Βεΐκου και τον σταθμό Γαλάτσι, και πρόκειται να διανοίξει άλλους οχτώ. Συνολικά θα σκάψει 10 σταθμούς. Από την άλλη πλευρά υπάρχει ο μετροπόντικας “Αθηνά”, ο οποίος ξεκίνησε από την Κατεχάκη, έχει κάνει περίπου 3,2 χιλιόμετρα, δηλαδή πάνω από το 60% της απόστασης που του αναλογεί. Συνολικά και οι δύο μετροπόντικες θα σκάψουν γύρω στα 13 χιλιόμετρα» υπογράμμισε.

Ο Νίκος Σπυριδωνάκος, διευθυντής του έργου δήλωσε: «Στη σημερινή σας επίσκεψη είδατε τη λειτουργία του μετροπόντικα “Νίκη”, ένα μηχάνημα υπερσύγχρονο, μήκους 110 μέτρων, με το οποίο γίνεται η διάνοιξη του τμήματος της σήραγγας για τη Γραμμή 4 από Βεΐκου μέχρι το φρέαρ διακλάδωσης του Ευαγγελισμού. Η κατασκευή γίνεται με προκατασκευασμένους δακτυλίους, η πρόοδος, η ημερήσια είναι ικανοποιητικότατη και οι ρυθμοί είναι τέτοιοι που οι Αθηναίοι πρέπει να είναι σίγουροι ότι κάτω από τα έγκατα της πρωτεύουσας γίνεται ένα έργο το οποίο θα δώσει λύση σε πολλά προβλήματα τα οποία αντιμετωπίζουν σήμερα στην κυκλοφορία της Αθήνας» τόνισε από την πλευρά του ο κ. Νίκος Σπυριδωνάκος, διευθυντής του έργου.

Ερωτηθείς για τα χρονοδιαγράμματα, ο κ. Σπυριδωνάκος σημείωσε ότι «οι αρχικές προβλέψεις με βάση τα χρονοδιαγράμματα τηρούνται ως προς τους ρυθμούς όλους που έχουμε από την αρχή με βάση τις συμβατικές μας υποχρεώσεις. Από εκεί και μετά κάθε δημόσιο έργο είναι μια κατάσταση δυναμική η οποία εξελίσσεται ανάλογα με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε και στην κατασκευή αλλά και στη διάθεση των χώρων και των εργοταξίων».

Ο κ. Μιτζάλης προσέθεσε ότι αυτό είναι φυσικό «σε ένα έργο που έχει 15 σταθμούς μέσα στο κέντρο της Αθήνας και 33-34 εργοταξιακές καταλήψεις.Υπάρχουν κάποιοι σταθμοί οι οποίοι ακόμα, όπως ακούτε και εσείς, δεν έχουμε ξεκινήσει εργασίες. Εκεί που έχουμε ξεκινήσει τηρούμε κανονικά τα χρονοδιαγράμματα και όσο μπορούμε επιταχύνουμε κιόλας».

