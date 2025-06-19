Η νόσηση μιας τουρίστριας από τη Μεγάλη Βρετανία με τη νόσο των Λεγεωνάριων επέτεινε τους ελέγχους στο νερό ξενοδοχειακών μονάδων σε όλη την Κρήτη, με τα αποτελέσματα να είναι ιδιαιτέρως ανησυχητικά, καθώς το βακτήριο της λεγιονέλλας βρέθηκε στο 50% των δειγμάτων που ελήφθησαν.

Το βακτήριο της λεγιονέλλας εισήλθε στον οργανισμό της Βρετανίδας στην αρχή των διακοπών της σε ξενοδοχείο της Χερσονήσου και είχε το χρόνο επώασης που χρειάζεται για να εκδηλωθεί.

«Το βακτήριο βρίσκεται στο φυσικό περιβάλλον, όπως σε λίμνες και ποτάμια, ενώ κάποια μελέτη έχει δείξει ότι έχει βρεθεί ακόμα και σε απιονισμένο νερό. Στη συνέχεια εισέρχεται σε τεχνικό δίκτυο ύδρευσης το οποίο είτε λόγω παλαιότητας, μη συντήρησης ή μη απολύμανσης και βέβαια εξαιτίας της μη τήρησης της σωστής θερμοκρασίας, αναπτύσσεται», εξήγησε στην ΕΡΤ ο προϊστάμενος της διεύθυνσης δημόσιας υγείας της Περιφέρειας Κρήτης Αντώνης Παπαδάκης, επισημαίνοντας ότι το βακτήριο «κρύβεται” σε τυφλά και αδιέξοδα σημεία του δικτύου και δεν καταστρέφεται με την απλή χλωρίωση».

Σε σύσκεψη που συγκάλεσε ο αναπληρωτής περιφερειάρχης Γιώργος Πιτσούλης με τη συμμετοχή του προέδρου του ΕΟΔΥ Χριστάκη Χατζηχριστοδούλου, της υπεύθυνης του περιφερειακού εργαστηρίου δημόσιας υγείας Κρητης Άννας Ψαρουλάκη, εκπροσώπων ξενοδοχείων και λοιπών υπηρεσιακών παραγόντων, επισημάνθηκε ότι είναι επιτακτική ανάγκη τόσο να συνεχιστούν οι έλεγχοι όσο και να τηρούνται οι κανόνες για την πρόληψη της ανάπτυξης πληθυσμών του βακτηρίου.

«Πρέπει να είμαστε όλοι σε εγρήγορση. Εμείς πρέπει να συνεχίσουμε τους ελέγχους και οι ξενοδόχοι πρέπει να ρυθμίζουν τη σωστή θερμοκρασία του νερού και να κάνουν καλή χλωρίωση. Έτσι θα εφαρμόσουμε τα σωστά μέτρα πρόληψης» ανέφερε ο Γιώργος Πιτσούλης μιλώντας στην ΕΡΤ.

Τρόποι προφύλαξης

Το συγκεκριμένο βακτήριο αναπτύσσεται σε «μεσαίες» θερμοκρασίες, δηλαδή από 30 ως 40 βαθμούς Κελσίου. Γι΄αυτό το λόγο, όπως εξήγησεο κος Παπαδάκης, «το νερό που χρησιμοποιείται στο πότισμα, στο ντους, στα σιντριβάνια και όπου αλλού μπορεί να εισέλθει νερό στο σώμα μέσω της αναπνοής, πρέπει να είναι είτε κρύο είτε ζεστό. Το νερό στους 50 βαθμούς εμποδίζει το βακτήριο να αναπτυχθεί και σε ακόμα μεγαλύτερες το καταστρέφει. Επίσης, δεν αναπτύσσεται ούτε στις χαμηλές θερμοκρασίες».

Κίνδυνος μόνο από εισπνοή

Από τη νόσο των Λεγεωνάριων δεν κινδυνεύει κάποιος που θα πιει νερό με το βακτήριο. Κινδυνεύει όποιος το εισπνεύσει, καθώς προσβάλει τις κυψελίδες των πνευμόνων και δημιουργεί πνευμονία και πυρετό. Μάλιστα, βιβλιογραφικά, η θνητότητα από τη νόσο είναι ιδιαιτέρως υψηλή και φτάνει το 15% για τον υγιή πληθυσμό και ξεπερνάει το 30% για τις ευπαθείς ομάδες.Ενημέρωση πολιτών

Εκτός από τη συνέχιση των ελέγχων, η Περιφέρεια επαναφέρει την εκπαίδευση των εργαζομένων στον τουρισμό, όπως είχε κάνει την περίοδο της επανόδου μετά την πανδημία του κορονοϊού. Σήμερα, υποχρεούται να απαντήσει γραπτώς τόσο στο υπουργείο υγείας όσο και στον ΕΟΔΥ για τα μέτρα πρόληψης που θα πάρει.

Σε κάθε περίπτωση, ο κ. Παπαδάκης προτείνει να γνωρίζει και ο πληθυσμός τους κινδύνους ώστε να ελεγχθεί ο κίνδυνος ακόμα περισσότερο. «Καλό είναι να αφήνουμε το πρώτο νερό να τρέχει πριν μπούμε στο ντους του ξενοδοχείου που θα πάμε διακοπές» αναφέρει χαρακτηριστικά.

Πηγή: skai.gr

