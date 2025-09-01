Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής. Κινητοποιήθηκαν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 Ε/Π. Συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) September 1, 2025

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.