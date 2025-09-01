Λογαριασμός
Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής - Κινητοποιήθηκαν ελικόπτερα

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα - Συνδρομή και από μηχάνημα έργου, υδροφόρες

Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε χαμηλή βλάστηση στη Νέα Τρίγλια Χαλκιδικής.

Για την κατάσβεση κινητοποιήθηκαν 40 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 2ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα και 2 ελικόπτερα. Παράλληλα, υπάρχει συνδρομή από μηχάνημα έργου και υδροφόρες ΟΤΑ.

