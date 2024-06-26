Ποινική δίωξη στον δημοσιογράφο που καταγγέλθηκε από τη σύντροφό του για περιστατικό βίας

Ποινική δίωξη σε βαθμό πλημμελήματος για ενδοοικογενειακή απειλή κατά συρροή άσκησε ο Εισαγγελέας σε βάρος του δημοσιογράφου που καταγγέλθηκε από την σύντροφό του για βία.

Ο κατηγορούμενος παραπέμφθηκε να δικαστεί στο Μονομελές Αυτόφωρο.

Ο Εισαγγελέας παράλληλα έδωσε εντολή για την διενέργεια έρευνας όσον αφορά μη αυτόφωρες πράξεις, σε προγενέστερο χρόνο, του κατηγορούμενου κατά της εν διαστάσει συζύγου του και της νυν συντρόφου του. Έτσι θα εξαχθούν αντίγραφα της δικογραφίας ώστε να διενεργηθεί προκαταρκτική εξέταση από τον Εισαγγελέα Ενδοοικογενειακής Βίας.

Η σύντροφος του σύμφωνα με πληροφορίες φέρει τραύματα στο πρόσωπο.

Η ανακοίνωση της ΕΡΤ

«Η ΕΡΤ αμέσως μόλις ενημερώθηκε για περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας συμβασιούχου εργαζόμενου της ΕΡΤ εις βάρος της συντρόφου του, επίσης συμβασιούχου εργαζομένης στην εταιρεία, έθεσε σε παύση τη σύμβαση του φερόμενου ως δράστη έως ότου διαλευκανθεί η υπόθεση και αποφανθεί η δικαιοσύνη».

Πηγή: skai.gr

