Με πολλά προβλήματα εξελίσσεται αυτή την ώρα η κυκλοφορία στο 125 χλμ της εθνικής οδού Αθηνών-Λαμίας. Ένα φορτηγό φορτωμένο με απορρυπαντικά και με χλωρίνες παραδόθηκε στις φλόγες, ενώ βρισκόταν στο ρεύμα προς Λαμία περίπου 3 χλμ μετά τον κόμβο της Μαλεσίνας. Ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής από την Αταλάντη και την Λαμία έριξε δεκάδες τόνους αφρού για να περιορίσει τις φλόγες, ενώ προς στιγμήν αυτές επεκτάθηκαν και σε δασική περιοχή, αλλά πρόλαβαν την επέκταση της φωτιάς. Εκατοντάδες φορτηγά και Ι.Χ. εγκλωβίστηκαν στην εθνική λόγω της φωτιάς στο φορτηγό και αναζητούσαν διέξοδο. Για μισή ώρα περίπου διακόπηκε η κυκλοφορία και στο ρεύμα από Λαμία προς Αθήνα, αφού τα πυροσβεστικά οχήματα χρειάστηκε να στήσουν εγκαταστάσεις και να ρίχνουν νερό στο φορτηγό που φλεγόταν.

Αυτή την ώρα η κυκλοφορία εξελίσσεται με προβλήματα, καθώς από τον κόμβο της εθνικής οδού στην Μαλεσίνα στο 125 χλμ. γίνεται εκτροπή της κυκλοφορίας και τα οχήματα αναγκάζονται να ακολουθούν τον παράδρομο, να κατευθύνονται προς το χωριό Προσκύνα και από εκεί στην Τραγάνα, προκειμένου να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέσω της εθνικής οδού προς τη Λαμία.

Ο οδηγός του φορτηγού τραυματίστηκε στην προσπάθειά του να σβήσει τη φωτιά και μεταφέρεται με ασθενοφόρο στο ΚΥ Αταλάντης.

Πηγή: skai.gr

