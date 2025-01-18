Σοβαρό ατύχημα με νταλίκα που μετέφερε φυσικό αέριο, σημειώθηκε πριν από λίγο, στο δρόμο Πούντα - Καλάβρυτα.

Σύμφωνα με πληροφορίες του tempo24 η νταλίκα «δίπλωσε» στο ύψος του Άνω Διακοπτού, με αποτέλεσμα να προκληθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα. Δυνάμεις της Αστυνομίας έσπευσαν επί τόπου πραγματοποιώντας εκτροπή στην κυκλοφορία των οχημάτων.

Στο σημείο αναμένεται ειδικό γερανοφόρο όχημα για την απομάκρυνση της νταλίκας. Ευτυχώς, δεν προκλήθηκε διαρροή

