Παραδόθηκε ο Γ. Ξυδάκης για τους πυροβολισμούς στις Μαλάδες

Παραδόθηκε το βράδυ της Δευτέρας, ο δράστης του επεισοδίου που σημειώθηκε το πρωί σε επιχείρηση στις Μαλάδες.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Cretalive, γύρω στις 8 το βράδυ παραδόθηκε ο πατέρας του αδικοχαμένου Πρίαμου Ξυδάκη, ο οποίος και άνοιξε πυρ κατά του Στέφανου Κοκολογιάννη, στις εγκαταστάσεις ζωοτροφών, στην περιοχή των Μαλάδων.

Υπενθυμίζεται ότι ένοπλο επεισόδιο με τραυματία, σύμφωνα με πληροφορίες, σημειώθηκε τη Δευτέρα, σε εγκαταστάσεις με ζωοτροφές στην περιοχή των Μαλάδων στο Ηράκλειο.

Το αποκαλυπτικό βίντεο καταγράφει τη στιγμή που δύο άνδρες επιχείρησαν να λύσουν τις διαφορές τους με όπλα τραυματίζοντας έναν εργαζόμενο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνδέεται με παλιά βεντέτα, με ρίζες στην υπόθεση της δολοφονίας του 34χρονου Πρίαμου Ξυδάκη το 2012

Παράλληλα στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε και ο ένας εκ των δύο εμπλεκομένων.

Το χρονικό

Το επεισόδιο ξέσπασε ανάμεσα σε δύο άνδρες από την περιοχή του Προφήτη Ηλία Ηρακλείου, οι οποίοι φέρονται να έχουν μακροχρόνιο ιστορικό αντιπαραθέσεων. Κατά τη διάρκεια της συμπλοκής, βγήκαν τα όπλα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί κατά λάθος ένας εργαζόμενος της επιχείρησης από σφαίρα. Ο νεαρός άνδρας μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και η κατάστασή του δεν εμπνέει ανησυχία, καθώς φέρει ελαφρά τραύματα στη λεκάνη.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Neakriti, οι δύο άνδρες συναντήθηκαν τυχαία σε επιχείρηση της περιοχής. Μόλις ο ένας αντιλήφθηκε την παρουσία του άλλου, προσπάθησε να τον χτυπήσει με αυτοκίνητο. Η ένταση κλιμακώθηκε, οδηγώντας σε άγρια συμπλοκή κατά την οποία χρησιμοποιήθηκαν όπλα. Ένας εργαζόμενος που βρισκόταν κοντά, τραυματίστηκε από σφαίρα κατά λάθος.

Ο εργαζόμενος που τραυματίστηκε μεταφέρθηκε άμεσα στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, φέροντας ευτυχώς ελαφρά τραύματα στη λεκάνη. Παράλληλα, νεότερες πληροφορίες αναφέρουν ότι και ο ένας από τους δύο εμπλεκόμενους που τραυματίστηκε επίσης διακομίστηκε στο νοσοκομείο για πρώτες βοήθειες. Ο άλλος αναζητείται.

Οι αστυνομικές δυνάμεις εξετάζουν προσεκτικά τις συνθήκες του περιστατικού, μιας και φοβούνται την αναζωπύρωση μιας βεντέτας που κρατάει χρόνια.

Πληροφορίες, που επικαλείται το Cretalive αναφέρουν ότι υπήρξε επεισόδιο ανάμεσα σε πρόσωπα από την περιοχή του Προφήτη Ηλία Ηρακλείου με βαρύ ιστορικό αντιδικίας, που αφορά την υπόθεση δολοφονίας 34χρονου το 2012.

Το χρονικό της δολοφονίας του Πρίαμου Ξυδάκη

Το μακελειό, που είχε στοιχίσει τη ζωή στους δύο κατοίκους του Προφήτη Ηλία, ηλικίας 34 και 64 ετών, αντίστοιχα, είχε λάβει χώρα το βράδυ της 24ης Ιουνίου του 2012, ανήμερα του κλήδονα, την ώρα που όλο το χωριό διασκέδαζε.

Ο Πρίαμος Ξυδάκης, όπως γράφει το Nea Kriti έκανε παρατήρηση στο 17χρονο - τότε - γιο τού κρεοπώλη.

Ο 34χρονος πατέρας τριών ανήλικων παιδιών μάλωσε με το νεαρό, επειδή ο τελευταίος φέρεται να πυροβόλησε στον αέρα κατά τη διάρκεια γλεντιού που γινόταν στον Προφήτη Ηλία. Το γεγονός αυτό φέρεται να πυροδότησε την οργή του κρεοπώλη, ο οποίος - σύμφωνα πάντα με το πρωτοβάθμιο δικαστήριο - πήρε τηλέφωνο τον Ξυδάκη, λέγοντάς του να περάσει από το κατάστημά του.

Έτσι κι έγινε. Όταν ο 34χρονος έφτασε στο κρεοπωλείο, συνάντησε εκεί τόσο τον 57χρονο άνδρα, όσο και τον ανήλικο - τότε - γιο του. Το κλίμα ανάμεσα στους δύο άνδρες φέρεται ότι ήταν ήδη τεταμένο: Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Λασιθίου, ο κρεοπώλης βγήκε από το μαγαζί του και κατευθύνθηκε στο αυτοκίνητό του, προκειμένου να πάρει την καραμπίνα που είχε μέσα. Ο Ξυδάκης φέρεται να εκτόξευσε τότε ένα λοστό εναντίον του κρεοπώλη, χωρίς ωστόσο να τον πετυχαίνει.

Εν συνεχεία, ο νεαρός φέρεται να απείλησε με ένα πιστόλι τον 34χρονο, με τον τελευταίο να προσπαθεί να αρπάξει το όπλο από το 17χρονο. Όπως αναφέρεται στο σκεπτικό της πρωτόδικης απόφασης, ακολούθησε πάλη, με αποτέλεσμα το δάκτυλο κάποιου εκ των δύο να πατήσει τη σκανδάλη και να τραυματιστεί ο 57χρονος στα πόδια και ο 17χρονος στο λαιμό. Τελικά, ο κρεοπώλης, ο οποίος στο μεταξύ είχε πάρει την καραμπίνα από το όχημά του, πυροβόλησε με αυτήν τον Ξυδάκη, ο οποίος μερικά δευτερόλεπτα αργότερα ξεψύχησε.

Σε κοντινή απόσταση από το κρεοπωλείο βρίσκεται καφενείο, όπου εκείνη την ώρα κάθονταν κάτοικοι του χωριού. Μεταξύ αυτών ήταν και ο ηλικίας 64 ετών Μανόλης Σταυρουλάκης, ο οποίος απολάμβανε τη γιορτινή βραδιά μαζί με την παρέα του. Αρχικά, κανείς δεν κατάλαβε τι είχε συμβεί, ωστόσο οι παρευρισκόμενοι δεν άργησαν να διαπιστώσουν ότι κάποια από τα σκάγια του όπλου τού κρεοπώλη είχαν τραυματίσει τον άτυχο Σταυρουλάκη.

Παρά το γεγονός ότι ο 64χρονος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, τελικά δεν τα κατάφερε: Λίγες ώρες μετά το θάνατο του Ξυδάκη, άφηνε και αυτός την τελευταία του πνοή, διπλασιάζοντας τον αριθμό των θυμάτων του μακελειού.

Τον Ιανουάριο του 2014, το Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Λασιθίου, στη Νεάπολη, έκρινε ένοχους τόσο τον κρεοπώλη, όσο και τον αδελφό του. Στον πρώτο επιβλήθηκε ποινή ισόβιας κάθειρξης συν κάθειρξη 8 ετών για την ανθρωποκτονία των δύο συγχωριανών του. Από την πλευρά του, ο αδερφός τού κρεοπώλη καταδικάστηκε σε κάθειρξη 14 ετών για απόπειρα ανθρωποκτονίας του πατέρα τού Πρίαμου Ξυδάκη.

