Κώστας Χαρδαβέλλας: Το 40ήμερο μνημόσυνο στον μυστικό τους παράδεισο και μια ξεχωριστή εκδήλωση

Με άλλο ένα συγκινητικό post στο προσωπικό της instagram η επίσης δημοσιογράφος σύζυγός του Κώστα Χαρδαβέλλα, Μαρία Παναγοπούλου θέλησε να ενημερώσει για την απόφαση της οικογένειας να τελέσει το μνημόσυνο σε στενό οικογενειακό κύκλο και σε ένα μέρος που έχει ιδιαίτερη συναισθηματική σημασία για εκείνους.

Αλλά και να ανακοινώσει πως ετοιμάζουν μια ιδιαίτερη εκδήλωση –ανοιχτή για όλους- για την οποία θα πει περισσότερα όταν ολοκληρώσουν τον σχεδιασμό της για όλους όσοι θέλουν να παραβρεθούν και να τον τιμήσουν.

«Ο Κώστας λάτρευε τα καλοκαίρια και τη θάλασσα. Δούλευε όλον τον χρόνο 15 ώρες την ημέρα, χωρίς αργίες και Σαββατοκύριακα, αιώνια ερωτευμένος με τη δημοσιογραφία, προσμένοντας τον Ιούλιο, μήνα που πάντα προτιμούσε για τις διακοπές μας και τότε άφηνε τα πάντα πίσω του και απολάμβανε το κάθε δευτερόλεπτο σαν μικρό παιδί.

Το καλοκαίρι του 2024, αν και πολύ εξασθενημένος από τα πρόβληματα υγείας, πίστευε μέχρι την τελευταία στιγμή ότι θα καταφέρναμε να πάμε διακοπές και πάλευε υπεράνθρωπα για αυτό. Όταν αναγκαστήκαμε να τις ακυρώσουμε μου είπε "αν υπάρξει επόμενο καλοκαίρι για εμάς, σου υπόσχομαι πως θα πάμε εκεί" αναφερόμενος σε ένα λατρεμένο μυστικό μας παράδεισο. Εκεί θα τελεστεί το 40ημερο μνημόσυνο του, σε στενό συγγενικό κύκλο.

Για εσάς φίλους, συναδέλφους κ ανθρώπους που τον αγαπήσατε μέσα από τη δουλειά του τόσα χρόνια, ετοιμάζουμε μια ξεχωριστή εκδήλωση, ανοιχτή για όλους, στην οποία θα χαρούμε πολύ να έρθετε και να τον τιμήσετε. Μόλις είμαστε έτοιμοι θα σας ενημερώσω για το πού, το πότε και, κυρίως, το τι θα συμβεί γιατί είμαστε πολύ περήφανοι και συγκινημένοι για αυτό» γράφει στο ιδιαίτερα συγκινητικό της post η σύζυγος του Κώστα Χαρδαβέλλα.

