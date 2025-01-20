Ηράκλειο: Απαγόρευση μετακίνησης αιγοπροβάτων προς σφαγή, λόγω κρούσματος ευλογιάς

Σε ισχύ τίθεται από αύριο, το μέτρο απαγόρευσης μετακίνησης αιγοπροβάτων προς σφαγή, λόγω ευλογιάς. Όπως έγινε γνωστό, δείγματα που εστάλησαν για σχετικό έλεγχο στην Αθήνα, βγήκαν θετικά.

Όπως αναφέρεται σε σχετική απόφαση με υπογραφή της αναπληρώτριας προϊσταμένης της διεύθυνσης Κτηνιατρικής της Περιφέρειας Κρήτης:

«Σε συνέχεια της εμφάνισης επιβεβαιωμένου κρούσματος ευλογιάς του προβάτου, σε εκτροφή αιγοπροβάτων στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου, απαγορεύεται η μετακίνηση αιγοπροβάτων προς σφαγή στα σφαγεία οπληφόρων της Π.Ε Ηρακλείου από 21/1/2025 έως και 28/1/ 2025. Η λειτουργία των σφαγείων οπληφόρων της Π.Ε Ηρακλείου επιτρέπεται την 21/1/2025 αποκλειστικά και μόνο για τη σφαγή των ζώων τα οποία έχουν ήδη μεταφερθεί σε αυτά, από την προηγούμενη ημέρα και βρίσκονται προσωρινά στους χώρους παραμονής προς σφαγή».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

