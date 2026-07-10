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Χαλκιδική: Έχασε τη ζωή του με Jet-Ski άνδρας από τη Βουλγαρία

Ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 36χρονο και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου, όπου οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του

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jet-ski

Τραγική κατάληξη είχε η βόλτα με jet ski για έναν 36χρονο υπήκοο Βουλγαρίας στη θαλάσσια περιοχή της παραλίας Ζωγράφου, στη Σιθωνία Χαλκιδικής.

Ο άνδρας ανασύρθηκε από τη θάλασσα χωρίς τις αισθήσεις του, με τη βοήθεια ατόμου που επέβαινε σε δεύτερο jet ski και είδε την ανατροπή.

Στη συνέχεια, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ τον παρέλαβε και τον μετέφερε στο Κέντρο Υγείας Αγίου Νικολάου. Παρά τις προσπάθειες, οι γιατροί διαπίστωσαν τον θάνατό του.

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Χαλκιδική Βούλγαρος
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