Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Παύλος και Νικόλαος Γλύξμπουργκ προχωρούν στην αίτηση για την ελληνική ιθαγένεια - Ποιο επώνυμο θα επιλέξουν

Το προσεχές διάστημα η οικογένεια θα μεταβεί στο ληξιαρχείο ακολουθώντας την προβλεπόμενη διαδικασία, προκειμένου να τους αποδοθεί η Ελληνική ιθαγένεια

Παύλος και Νικόλαος Γλύξμπουργκ

Σε αναζήτηση επωνύμου φέρονται να επιδίδονται τα παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος και Νικόλαος, προκειμένου να τους αποδοθεί η ελληνική ιθαγένεια, πράξη που απαιτεί από μέρους τους συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως

  • να διατυπωθεί ενώπιον του Ληξιαρχείου Αθηνών με ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση σεβασμού στο Σύνταγμα, αποδοχής και αναγνώρισης του πολιτεύματος και του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 1974,
  • να υπάρξει παραίτηση από κάθε είδους διεκδικήσεις οι οποίες συνδέονται με το πρώην αξίωμα και
  • να γίνει εγγραφή στα μητρώα αρρένων ή τα δημοτολόγια, με όνομα και επώνυμο.

«Οι τίτλοι ευγενείας δεν επιτρέπονται κατά το ελληνικό Σύνταγμα», δήλωσε στον skai ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης. «Αυτό που χρειάζεται τώρα, είναι η ταυτοποίηση του προσώπου, άρα χρειάζεται ένα επώνυμο», πρόσθεσε.

Το επώνυμο που έχει επιλέξει ο Παύλος για την οικογένειά του είναι το Ντε Γκρέτσια, το οποίο αναφέρεται και στο δανέζικο διαβατήριο που έχουν τα μέλη της οικογένειας. 

Η ελληνική ιθαγένεια αφαιρέθηκε από τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο το 1994 και παρόλο που ο ίδιος προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν δικαιώθηκε.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: βασιλιάς Βορίδης ιθαγένεια
Σχετικά Άρθρα
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
0 0 Bookmark