Σε αναζήτηση επωνύμου φέρονται να επιδίδονται τα παιδιά του τέως βασιλιά Κωνσταντίνου, Παύλος και Νικόλαος, προκειμένου να τους αποδοθεί η ελληνική ιθαγένεια, πράξη που απαιτεί από μέρους τους συγκεκριμένες προϋποθέσεις, όπως

να διατυπωθεί ενώπιον του Ληξιαρχείου Αθηνών με ρητή και ανεπιφύλακτη δήλωση σεβασμού στο Σύνταγμα, αποδοχής και αναγνώρισης του πολιτεύματος και του αποτελέσματος του δημοψηφίσματος του 1974,

να υπάρξει παραίτηση από κάθε είδους διεκδικήσεις οι οποίες συνδέονται με το πρώην αξίωμα και

να γίνει εγγραφή στα μητρώα αρρένων ή τα δημοτολόγια, με όνομα και επώνυμο.

«Οι τίτλοι ευγενείας δεν επιτρέπονται κατά το ελληνικό Σύνταγμα», δήλωσε στον skai ο Υπουργός Επικρατείας Μάκης Βορίδης. «Αυτό που χρειάζεται τώρα, είναι η ταυτοποίηση του προσώπου, άρα χρειάζεται ένα επώνυμο», πρόσθεσε.

Το επώνυμο που έχει επιλέξει ο Παύλος για την οικογένειά του είναι το Ντε Γκρέτσια, το οποίο αναφέρεται και στο δανέζικο διαβατήριο που έχουν τα μέλη της οικογένειας.

Η ελληνική ιθαγένεια αφαιρέθηκε από τον τέως βασιλιά Κωνσταντίνο το 1994 και παρόλο που ο ίδιος προσέφυγε στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο δικαιωμάτων του ανθρώπου, δεν δικαιώθηκε.

