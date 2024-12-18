Άγρια επίθεση στον Αγοραστό από συγγενείς θυμάτων των Τεμπών (βίντεο)

Στιγμές έντασης επικράτησαν σήμερα το μεσημέρι της Τετάρτης στον χώρο του Διοικητηρίου της Περιφέρειας Θεσσαλίας, όπου βρίσκονται συγκεντρωμένοι συγγενείς θυμάτων του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών, προκειμένου να πραγματοποιήσουν παρέμβαση στην προγραμματισμένη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Θεσσαλίας.

Κατά πληροφορίες του onlarissa.gr, η ατμόσφαιρα ηλεκτρίστηκε όταν στον χώρο του Διοικητηρίου βρέθηκε ο πρώην Περιφερειάρχης Θεσσαλίας, κ. Κώστας Αγοραστός. Συγγενείς των θυμάτων φέρεται να καταφέρθηκαν εναντίον του, με τον κ. Αγοραστό να καταφεύγει στην αίθουσα του Συμβουλίου.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας, με τον περιφερειάρχη, κ. Δημήτρη Κουρέτα και τον αντιπεριφερειάρχη υγείας, κ. Βαγγέλη Αποστόλου, να προσπαθούν να ηρεμήσουν τα πνεύματα.

Δείτε βίντεο:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.