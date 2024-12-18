Σοκ προκαλεί το βίντεο που παρουσιάζει ο ΣΚΑΙ και φέρνει στο φως τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε θανατηφόρα παράσυρση 36χρονης γυναίκας στο δρόμο προς την Ανώπολη στο Ηράκλειο Κρήτης.

Στο βίντεο φαίνεται πως ο οδηγός του οχήματος διατηρεί αρχικά απόσταση από το αυτοκίνητο της 36χρονης και λίγο πριν η γυναίκα βγει από αυτό, κάνει μερικά μέτρα όπισθεν. Όταν η 36χρονη, ανοίγει την πόρτα του οχήματός της και βγαίνει από αυτό, φαίνεται πως ξεκινά και πέφτει με σφοδρότητα πάνω της. Είναι τόσο σφοδρή η πρόσκρουση, που το σώμα της 36χρονης καταλήγει αρκετά μέτρα μακριά, ενώ το Ι.Χ. αναποδογυρίζει.

Προσοχή σκληρές εικόνες

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 33χρονος δράστης, υπήκοος Γαλλίας, λίγο μετά τις 12.00 το μεσημέρι οδηγώντας το αυτοκίνητο που απεικονίζεται στο βίντεο, παρέσυρε την 36χρονη με αποτέλεσμα τον θανάσιμο τραυματισμό της και εν συνεχεία προσέκρουσε στο όχημα της. Ο ίδιος διέφυγε προς άγνωστη κατεύθυνση, αναζητήθηκε, εντοπίστηκε και συνελήφθη μετά από άμεσες ενέργειες των αστυνομικών του αστυνομικού τμήματος Χερσονήσου. Από τα μέχρι στιγμής στοιχεία της προανάκρισης (βιντεοληπτικό υλικό), υπάρχουν ενδείξεις εγκληματικής ενέργειας και εξετάζεται το ενδεχόμενο ανθρωποκτονίας.

Τι ισχυρίστηκε ο δράστης

Από την αστυνομική έρευνα φαίνεται να προκύπτει πως ο 33χρονος δεν γνώριζε το θύμα. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος φέρεται να βρίσκεται σε παραλήρημα και ισχυρίστηκε πως δεν του ήταν ξεκάθαρο αν ήταν άντρας ή γυναίκα ο άνθρωπος που χτύπησε και ότι του φάνηκε πως ήταν κάποιο άτομο που τον είχε κακοποιήσει στη χώρα του.

Μεταφέρθηκε στις 12 Δεκεμβρίου σε ψυχιατρική κλινική αλλά δεν νοσηλεύτηκε

Μάλιστα, φαίνεται ότι ο δράστης στις 12 Δεκεμβρίου, μεταφέρθηκε από το αστυνομικό τμήμα Ρεθύμνου για ψυχιατρική εξέταση στην ψυχιατρική κλινική Γ.Ν. Ρεθύμνης προς εκτέλεση εισαγγελικής παραγγελίας. Ωστόσο, κρίθηκε ότι δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις για τη νοσηλεία του και δεν νοσηλεύτηκε.

