Φωτιά εκδηλώθηκε το απόγευμα της Παρασκευής σε διαμέρισμα 4ου ορόφου σε πολυκατοικία στην Πατησίων.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το διαμέρισμα ανήκει στον γνωστό ηθοποιό Πέτρο Φιλιππίδη, ο οποίος, κατά την εκδήλωση της φωτιάς, βρισκόταν μέσα. Ωστόσο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, πρόλαβε να βγει έξω και είναι καλά στην υγεία του, ενώ το διαμέρισμα κάηκε ολοσχερώς.

Μάλιστα, όπως αναφέρουν πηγές, ο ίδιος ειδοποίησε το 100 για τη φωτιά, ενεργοποιώντας μεγάλες δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς.

Στο σημείο έσπευσαν 23 πυροσβέστες με 9 οχήματα της Πυροσβεστικής.

H Πυροσβεστική προχώρησε σε απεγκλωβισμό ατόμων από διπλανά διαμερίσματα, καθώς ο κίνδυνος επέκτασης της φωτιάς ήταν πιθανός.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η αιτία της φωτιάς παραμένει άγνωστη και θα διερευνηθούν οι συνθήκες. Πληροφορίες πάντως αναφέρουν ότι η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε στο πίσω μέρος του διαμερίσματος.

Πηγή: skai.gr

