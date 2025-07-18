Ένα σοκαριστικό τροχαίο σημειώθηκε την Τετάρτη στην Ιεράπετρα, σύμφωνα με το βίντεο που παρουσίασε το Neakriti.gr και η ΚΡΗΤΗ ΤV.

Στα πλάνα που κυκλοφόρησαν, διακρίνεται μια μοτοσυκλέτα να συγκρούεται με διερχόμενο αυτοκίνητο και τον οδηγό της να εκσφενδονίζεται προς το οδόστρωμα. Κατά την πτώση του, ωστόσο, χτυπά στον προφυλαχτήρα άλλου αυτοκινήτου που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα. Ο οδηγός του τελευταίου οχήματος σταματά προς στιγμήν και ανοίγει την πόρτα, χωρίς να έχει καταλάβει πως ο δικυκλιστής βρίσκεται μπροστά από τη ρόδα. Έτσι, συνεχίζει για λίγα μέτρα την πορεία του, περνώντας από πάνω του.



Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας Ιεράπετρας καθώς και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 62χρονο οδηγό του δίκυκλου και τον μετέφερε στο νοσοκομείο της πόλης, όπου νοσηλεύεται εκτός κινδύνου σύμφωνα με το neakriti.gr

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.