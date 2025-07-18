Λάρισα: Ένοχοι δύο γιατροί για θάνατο 5χρονης από στρεπτόκοκκο

Την ενοχή δύο γιατρών του Γενικού Νοσοκομείο Λάρισας για τον θάνατο μιας 5χρονης μαθήτριας Νηπιαγωγείου από στρεπτόκοκκο τον Φεβρουάριο του 2020 αποφάσισε χθες κατά πλειοψηφία το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Λάρισας. Για την ίδια υπόθεση απαλλάχθηκε ομόφωνα μια ιδιώτης παιδίατρος, μια γιατρός-πραγματογνώμονας και ένας Παρασκευαστής – Τεχνολόγος Ιατρικών Εργαστηρίων του Γενικού Νοσοκομείου Λάρισας.

Η ποινή που τους επιβλήθηκε ήταν φυλάκιση τριών ετών με τριετή αναστολή και την έφεση να έχει αναστέλλουσα δύναμη.

Ο γιατρός και η συνάδελφος του και διευθύντρια επίσης τότε της παιδιατρικής κλινικής του ΓΝΛ, βρέθηκαν κατηγορούμενοι για μια σειρά παραλείψεων που είχαν να κάνουν με την έγκαιρη και σωστή διάγνωση της πάθησης του παιδιού το οποίο εισήχθη στο νοσοκομείο χωρίς να ξέρει κανείς από τι πραγματικά ταλαιπωρούνταν ούτε πριν ούτε κατά τη διάρκεια της διήμερης νοσηλείας του εκεί. Η αιτία θανάτου έγινε γνωστή αφού το κοριτσάκι κατέληξε στις 19 Φεβρουαρίου.

Εκείνη την ημέρα η ανακοίνωση του ΓΝΛ ανέφερε τα εξής: “Στις 17/2/2020, εισήχθη στις 13:00 κοριτσάκι 5 ετών στην Παιδιατρική Κλινική κατόπιν παραπομπής από ιδιώτη παιδίατρο, μετά από συνεχιζόμενη πυρετική κίνηση από εβδομάδας. Στις 19/2/2020 απεβίωσε στις 5:00 το πρωί, αιφνιδίως. Ζητήθηκε νεκροψία – νεκροτομή και αναμένουμε το αποτέλεσμα”.

