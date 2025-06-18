Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην περιοχή Κινίδαρος στη Νάξο. Σύμφωνα με την πυροσβεστική δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο επιχειρούν 33 πυροσβέστες, με μια (1) ομάδα πεζοπόρου της 1ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε. και 12 οχήματα συμπεριλαμβανομένων των κάτωθι δυνάμεων που μετέβησαν:

με ελικόπτερο του Π.Σ. επτά (7) πυροσβέστες από την 1η Ε.ΜΟ.Δ.Ε.

και ακτοπλοϊκώς:

από νήσο Σύρο τέσσερις (4) πυροσβέστες με πλωτό μέσο του Λ.Σ./ΕΛ.ΑΚΤ και από νήσο Θήρα (Σαντορίνη) τέσσερις (4) πυροσβέστες με δύο (2) οχήματα.

Επίσης, έχει προγραμματιστεί, τις βραδινές ώρες σήμερα (18/06) να μεταβούν ακτοπλοϊκώς από νήσο Πάρο τέσσερις (4) πυροσβέστες με δύο (2) οχήματα και από Πειραιά δέκα (10) πυροσβέστες με πέντε (5) οχήματα.

Για την αεροπυρόσβεση έχουν διατεθεί και επιχειρούν περιοδικά τέσσερα (4) αεροσκάφη και δυο (2) ελικόπτερα.

Παράλληλα, συνδρομή στο έργο της κατάσβεσης παρέχουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).

