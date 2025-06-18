Κιλκίς: Σύλληψη 56χρονου υπηκόου Βόρειας Μακεδονίας που καταζητείται στην Τουρκία για ναρκωτικά

Ένας 56χρονος, υπήκοος Βόρειας Μακεδονίας, συνελήφθη στο τελωνείο των Ευζώνων, καθώς διώκεται στην Τουρκία για κατοχή και διακίνηση ναρκωτικών.

Κατά την είσοδό του στην ελληνική επικράτεια αστυνομικοί που πραγματοποίησαν διαβατηριακό έλεγχο διαπίστωσαν ότι εκκρεμεί εις βάρος του ερυθρά αγγελία των τουρκικών διωκτικών αρχών.

Η πράξη για την οποίων κατηγορείται, σύμφωνα με τα έγγραφα της Τουρκίας, τελέστηκε το 2020.

Ο 56χρονος οδηγείται στην Εισαγγελία Εφετών Θεσσαλονίκης για να ξεκινήσουν οι διαδικασίες έκδοσής του.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

