Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην περιοχή Κεφαλοχώρι Σερρών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση, στην περιοχή Κεφαλοχώρι Σερρών. Κινητοποιήθηκαν 31 #πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 3 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 20, 2025

Πηγή: skai.gr

