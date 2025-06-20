Λογαριασμός
Φωτιά σε δασική έκταση στις Σέρρες - Κινητοποιήθηκαν αεροσκάφη και ελικόπτερο

Στην περιοχή Κεφαλοχώρι - Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο

Πυροσβεστική

Φωτιά εκδηλώθηκε σε δασική έκταση, στην περιοχή Κεφαλοχώρι Σερρών.

Σύμφωνα με την πυροσβεστική, δεν απειλούνται σπίτια.

Στο σημείο έσπευσαν 31 πυροσβέστες, με 1 ομάδα πεζοπόρου της 2ης Ε.ΜΟ.Δ.Ε., 9 οχήματα, 3 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

TAGS: Φωτιά Σέρρες
