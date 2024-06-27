Καλύτερη εικόνα έχουν τα πύρινα μέτωπα σε Βοιωτία και Αιτωλοακαρνανία.

Διάσπαρτες εστίες φωτιάς πλέον αντιμετωπίζουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση που εκδηλώθηκε λίγο πριν τη 13.00 το μεσημέρι στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας. Γύρω στις 14.00 το μεσημέρι με μήνυμα από το 112 οι κάτοικοι κλήθηκαν να παραμείνουν σε ετοιμότητα.

Για την κατάσβεσή της επιχειρούν 67 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 22 οχήματα, ενώ επιχειρούν από αέρος 8 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα.

#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Άγιος Βλάσιος Βοιωτίας. Επιχειρούν 40 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων και 11 οχήματα, ενώ κινητοποιήθηκαν 5 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2024

Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά σε δασική έκταση και στην περιοχή Ρίγανη Αιτωλοακαρνανίας

Παράλληλα, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η φωτιά που ξέσπασε το μεσημέρι της Πέμπτης και σε δασική έκταση στην περιοχή Ρίγανη Αιτωλοακαρνανίας.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 26 πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 1 ελικόπτερο.

#Πυρκαγιά σε δασική έκταση στην περιοχή Ρίγανη Αιτωλοακαρνανίας.

Κινητοποιήθηκαν 26 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου τμήματος, 9 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 27, 2024

