Στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κοζάνης οδηγήθηκαν τέσσερις ανήλικοι, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους για το αδίκημα της ληστείας κατά συναυτουργία σε βάρος 16χρονου.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, οι τέσσερις ανήλικοι (μία 15χρονη, δύο 16χρονοι κι ένας 17χρονος) συνελήφθησαν, χθες το πρωί, στην πόλη της Κοζάνης. Νωρίτερα, η 15χρονη, κατόπιν συνεννόησης, είχε οδηγήσει τον 16χρονο σε συγκεκριμένο σημείο της πόλης. Εκεί τον πλησίασαν οι άλλοι τρεις ανήλικοι και με την άσκηση σωματικής βίας, του αφαίρεσαν το κινητό του τηλέφωνο, με τη 15χρονη να βρίσκεται καθ' όλη τη διάρκεια της ληστείας στο σημείο.

Άμεση υπήρξε η κινητοποίηση των Αρχών, που εντόπισαν και συνέλαβαν τους τέσσερις ανήλικους, στην κατοχή των οποίων βρέθηκαν και κατασχέθηκαν δύο σιδερογροθιές, τέσσερα κινητά τηλέφωνα, μία κουκούλα τύπου full face και μία δερμάτινη ζώνη.

Συνελήφθησαν επίσης οι κηδεμόνες των τεσσάρων ανηλίκων και σχηματίσθηκε δικογραφία σε βάρος τους για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Την προανάκριση για την υπόθεση ενήργησε το Τμήμα Ασφάλειας Κοζάνης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

