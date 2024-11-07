Σκηνές που θυμίζουν θρίλερ έζησε 12χρονος σε Γυμνάσιο της Νέα Ιωνίας καθώς έπεσε θύμα bullying από μεγαλύτερους σε ηλικία συμμαθητές του.

Συγκεκριμένα, το πρωί της Δευτέρας, όπως ο ίδιος κατήγγειλε στις Αρχές, τον πλησίασε ένας 14χρονος μαζί με την παρέα του στην αυλή του σχολείου. Τότε, είπαν στο θύμα πως μέσα σε ένα φρεάτιο υπήρχαν 5 ευρώ και τον δελέασαν για να μπει και να το πιάσει. Όταν τον έπεισαν και ο 12χρονος μπήκε στο φρεάτιο, εκείνοι τον εγκλώβισαν κλείνοντας το καπάκι.

Εκείνη την ώρα, στο προαύλιο ήταν δύο καθηγήτριες που όταν αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, τον απεγκλώβισαν άμεσα.

Μετά την καταγγελία στο τμήμα από τον 12χρονο και τον πατέρα του, οι καθηγήτριες συνελήφθησαν για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, ενώ η διευθύντρια του σχολείου αναζητήθηκε αλλά δεν εντοπίστηκε.

Ο 14χρονος που πλησίασε πρώτος τον 12χρονο συνελήφθη και εκείνος έξω από το σπίτι του, αφού τον αναγνώρισε το θύμα.

Αργότερα αφέθηκε ελεύθερος τόσο ο 14χρονος, όσο και οι καθηγήτριες με εντολή Εισαγγελέα.

Πηγή: skai.gr

