Καταιγιστικές είναι οι εξελίξεις τις τελευταίες ώρες για τη διπλή δολοφονία της Φοινικούντας.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΣΚΑΙ, στο επίκεντρο, είναι ένα λευκό αυτοκίνητο, που μοιάζει με αυτό που διέφυγε μετά τη δολοφονία ο ένας εκ των δυο κατηγορουμένων. Οι άνδρες της ΕΛ.ΑΣ. έχουν εντοπίσει ένα λευκό αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του 68χρονου την ημέρα που δέχτηκε επίθεση από τον 22χρονο με αεροβόλο όπλο. Εξετάζουν αν είναι το ίδιο αυτοκίνητο με το οποίο έφυγε από τη Φοινικούντα ο 22χρονος τη βραδιά του φονικού.

Οι άνδρες της Ελληνικής Αστυνομίας στην Καλαμάτα και το Ανθρωποκτονιών της Γενικής Αστυνομικής Διεύθυνσης Αττικής, είναι κοντά στο να ταυτοποιήσουν ποιο άτομο ήταν αυτό το οποίο οδηγούσε το αυτοκίνητο μετά το φονικό στη Φοινικούντα, αλλά και σε ποιον ανήκει το συγκεκριμένο όχημα. Πιστεύουν ότι η ταυτοποίηση αυτή θα ξεκλειδώσει ένα κομμάτι του παζλ του φονικού στη Φοινικούντα.

Εξελίξεις όμως υπάρχουν και στο κομμάτι της ανακρίτριας, η οποία διερευνά την υπόθεση. Σήμερα στο Δικαστικό Μέγαρο της Καλαμάτας, βρέθηκε για περίπου 4 ώρες ο άνθρωπος με τον οποίο επικοινώνησε ο μοναδικός αυτόπτης μάρτυρας του φονικού, ο ανιψιός του θύματος και απάντησε σε ερωτήσεις. Πρόκειται για τον εργοδότη του 22χρονου, του φερόμενου συνεργού της διπλής δολοφονίας.

Οι δύο 22χρονοι συλληφθέντες, αναμένεται να απολογηθούν την Κυριακή ενώπιον της ανακρίτριας.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές εξετάζουν καταθέσεις από συγγενείς του 68χρονου που εκτιμούν ότι τα κίνητρα της δολοφονίας ήταν οικονομικά.

«Ο θείος μου ξεκίνησε χωρίς να έχει λεφτά για να πάρει εισιτήριο και έφθασε σήμερα να έχει περιουσία που αξίζει περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ», δήλωσε η ανηψιά του 68χρονου.

Ο ιδιοκτήτης του κάμπινγκ είχε αποκαλύψει σε φιλικό του πρόσωπο ότι μετά την πρώτη επίθεση που δέχτηκε φοβόταν για τη ζωή του.

«Μου είπε πως έχει ενημερώσει την αστυνομία, πως φυλάγεται και πως θα μείνει μαζί με κόσμο», ανέφερε στους αστυνομικούς φίλη του 68χρονου,

Στις 24 Σεπτεμβρίου, δύο εβδομάδες μετά την αρχική επίθεση σε βάρος του, ο 68χρονος έστειλε μήνυμα στη φίλη του στο οποίο έγραφε:

«Χρησιμοποιώ όλη την εμπειρία και τη γνώση μου για να προφυλάσσομαι. Αν και κάτι τέτοιο χρειάζεται περισσή προσπάθεια».

Σε μια παράλληλη έρευνα, θα εξετάσουν από την άρση του τηλεφωνικού απορρήτου, εάν υπήρχαν ύποπτες επικοινωνίες πριν και μετά το έγκλημα.

Κατά τη διάρκεια της συμπληρωματικής κατάθεσης στο δικαστικό μέγαρο της Καλαμάτας, ο 33χρονος ανιψιός του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ υποστήριξε ότι αμέσως μετά το φονικό πραγματοποίησε δύο κλήσεις. Η πρώτη ήταν προς τη μητέρα του, αδελφή του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ. Η δεύτερη ήταν σε ένα κολλητό του φίλο στην Αθήνα.

