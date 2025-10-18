O πρόεδρος πολύ γνωστής ποδοσφαιρικής ομάδας Super League της Αττικής, συνελήφθη σήμερα το μεσημέρι από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και ύστερα από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, σε χώρο του Σταδίου της ομάδας διενεργείται από οπαδούς διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου της ομάδας.

Σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-17 φωτοβολίδες,

- σωλήνας εκτόξευσης βολών,

-7 κοντάρια,

- 3 κράνη,

- πλήθος σπρέι,

- πλήθος μασκών και

- ρουχισμός άλλων ομάδων.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

