Αποκάλυψη ΣΚΑΪ για το διπλό φονικό στη Φοινικούντα: Στο μικροσκόπιο λευκό αυτοκίνητο

Σε πλήρη εξέλιξη είναι οι έρευνες για την πλήρη εξιχνίαση της υπόθεσης της διπλής δολοφονίας της Φοινικούντας, με τους αστυνομικούς να εστιάζουν σε ένα λευκό αυτοκίνητο.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Χρήστου Στρατουλάκου, με αυτό το όχημα οι αστυνομικοί εκτιμούν πως διέφυγε από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα ο ένας 22χρονος που συνελήφθη για το διπλό φονικό στο κάμπινγκ και ο οποίος είχε παραδοθεί στη ΓΑΔΑ.

Υπενθυμίζεται πως ο νεαρός ισχυρίστηκε πως κολύμπησε από τη Φοινικούντα προς την Καλαμάτα, αλλά αυτός ο ισχυρισμός δεν έχει γίνει πιστευτός.

Οι αστυνομικοί έχουν υλικό από κάμερες ασφαλείας που φαίνεται πως το συγκεκριμένο όχημα βρισκόταν κοντά στο κάμπινγκ, μετά τη δολοφονία, ενώ ο ΣΚΑΪ αποκαλύπτει πως το όχημα εθεάθη και κοντά στο σπίτι του ιδιοκτήτη του κάμπινγκ και την 7η Σεπτεμβρίου. Θυμίζεται πως ήταν η ημέρα που είχε δεχτεί την επίθεση με αεροβόλο όπλο ο 68χρονος ιδιοκτήτης του κάμπινγκ, την ευθύνη της οποία ανέλαβε ο 22χρονος.

Έτσι, από τα στοιχεία, οι αστυνομικοί εκτιμούν πως ο 22χρονος είχε βοήθεια από κάποιον και στο επεισόδιο το οποίο σημειώθηκε τον Σεπτέμβριο με τον τραυματισμό του 68χρονου αλλά και την ημέρα του διπλού φονικού.

Τι θα γίνει με την αναπαράσταση του διπλού φονικού

Όσον αφορά την αναπαράσταση του διπλού εγκλήματος, που έχει αιτηθεί η οικογένεια του 69χρονου, δεν έχει αποφασιστεί ακόμα από την ανακρίτρια εάν θα γίνει.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, δεν αποκλείεται αν προκύψουν νέα στοιχεία εντός της ημέρας ή κατά τη διάρκεια της απολογίας των δύο 22χρονων αύριο, Κυριακή, να ζητηθεί τις επόμενες ημέρες να γίνει αναπαράσταση.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.