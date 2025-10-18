ΠΑΕ Ατρόμητος: «Αδικη η σύλληψη του προέδρου - Οφείλεται σε τυπικούς λόγους»

H ΠΑΕ Ατρόμητος εξέφρασε την πλήρη στήριξή της προς τον πρόεδρο του διοικητικού της συμβουλίου, Βασίλη Μπέτση, ο οποίος συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Σε ανακοίνωσή της, η ομάδα του Περιστερίου κάνει λόγο για «άδικη σύλληψη» και υποστηρίζει ότι τα ευρήματα της Αστυνομίας δεν βρέθηκαν εντός του Δημοτικού Σταδίου Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, με τον οποίο «η ομάδα δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη».

Η ΠΑΕ τονίζει επίσης ότι η σύλληψη του προέδρου οφείλεται σε «τυπικούς λόγους» που απορρέουν από την ιδιότητά του ως αντιδημάρχου Αθλητισμού. «Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών», σημειώνεται χαρακτηριστικά.

Σημειώνεται πως σύμφωνα με την αστυνομία, για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και ύστερα από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας διενεργείται διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής.

Όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-17- φωτοβολίδες,

σωλήνας εκτόξευσης βολών,

-7- κοντάρια,

-3- κράνη,

πλήθος σπρέι,

πλήθος μασκών και

ρουχισμός άλλων ομάδων.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΠΑΕ Ατρόμητος σχετικά με τον Βασίλη Μπέτση

Σύσσωμη η ΠΑΕ Ατρόμητος θέλει να εκφράσει την πλήρη στήριξή της και να συμπαρασταθεί στον πρόεδρο του ΔΣ, Βασίλειο Μπέτση, για την άδικη σύλληψή του έπειτα από έρευνα των Αστυνομικών της Υ.Α.Ο.Α.Β.

Ως ΠΑΕ Ατρόμητος θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε ότι τα ευρήματα για τα οποία γίνεται λόγος στην ανακοίνωση της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος δεν βρέθηκαν σε καμία περίπτωση εντός του Δημοτικού Σταδίου του Περιστερίου, αλλά σε χώρο εκτός αυτού, στον οποίο η ομάδα μας σαφώς δεν έχει καμία σχέση και ευθύνη.

Επιπλέον, τονίζουμε ότι η σύλληψη του προέδρου μας οφείλεται αποκλειστικά σε τυπικούς λόγους οι οποίοι απορρέουν από τον ρόλο του ως Αντιδήμαρχος Αθλητισμού.

Όλη η οικογένεια του Ατρόμητου αναμένει τη δικαίωση του Βασίλη Μπέτση, γεγονός που είμαστε σίγουροι ότι θα αποδειχθεί εντός των επόμενων 24ωρων και έπειτα από τις έρευνες των Αρχών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Από την Υποδιεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος συνελήφθη μεσημβρινές ώρες σήμερα, Σάββατο 18 Οκτωβρίου 2025, πρόεδρος ποδοσφαιρικής ομάδας της Αττικής, για παραβάσεις των νομοθεσιών για τις φωτοβολίδες, τα όπλα και τον αθλητισμό.

Για την υπόθεση διενεργήθηκε προκαταρκτική εξέταση, κατόπιν παραγγελίας αρμόδιου Εισαγγελέα και ύστερα από σχετικές καταγγελίες, σύμφωνα με τις οποίες, σε χώρο Δημοτικού Σταδίου σε περιοχή της Αττικής, από οπαδούς συγκεκριμένης ομάδας διενεργείται διακίνηση, αποθήκευση και απόκρυψη φωτοβολίδων, κροτίδων και όπλων, υπό την ανοχή του προέδρου αυτής.

Όπως προέκυψε, το εν λόγω Στάδιο έχει παραχωρηθεί από την αρμόδια δημοτική Αρχή προς χρήση στην εν λόγω ομάδα, ενώ σε έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε κλειδωμένο χώρο του Σταδίου από αστυνομικούς του Τμήματος Ειδικών Ερευνών, με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Πληροφοριών και Ειδικών Δράσεων και παρουσία δικαστικού λειτουργού, συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

