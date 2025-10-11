Άφαντος παραμένει ο δράστης του διπλού φονικού στο κάμπινγκ της Φοινικούντας. Η αστυνομία έχει ξεκινήσει ανθρωποκυνηγητό και παρά το ότι τα ίχνη του έχουν εντοπιστεί σε πολλά σημεία της νυχτερινής διαδρομής των 500 χιλιομέτρων από την παραλιακή κωμόπολη προς την Αθήνα, ακόμη ο ίδιος δεν έχει βρεθεί.

Στο βραδινό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης του ΣΚΑΪ, αναλύθηκαν τα μέχρι στιγμής δεδομένα:

Ο δράστης με το λευκό σκούτερ και τις καλυμμένες πινακίδες φαίνεται να κινήθηκε μετά τη Φοινικούντα στη Μεθώνη, την Πύλο, τα Φιλιατρά και την Κυπαρισσία. Στη συνέχεια εντοπίζεται εκτός νομού Μεσσηνίας, στον Πύργο Ηλείας και τελικά στην Κόρινθο, μέχρι που αφήνει την Πελοπόννησο και εντοπίζεται στο Χαϊδάρι. Τα στελέχη του Τμήματος Δίωξης κατά ζωής έχουν συνθέσει τα κομμάτια του παζλ και έχουν κατανοήσει το σχέδιο απομάκρυνσης του δράστη, ο οποίος επέλεξε την παλιά Εθνική οδό και επαρχιακές διαδρομές με λιγότερες κάμερες.

Από τη συλλογή των βίντεο, οι αστυνομικοί έχουν βγάλει το συμπέρασμα ότι ο δράστης είχε καλή γνώση των περιοχών και του πως να ελιχθεί. Οι δε πινακίδες ήταν καλά καμουφλαρισμένες με ένα σκούρο φιμέ πλαστικό τζαμάκι και έτσι δεν προδόθηκε ο αριθμός κυκλοφορίας, ούτε στις δύο στάσεις που έκανε για ανεφοδιασμό. Η ΕΛΑΣ δεν θεωρεί σε πρώτη φάση ότι το μηχανάκι διαφυγής είναι κλεμμένο.

Η αστυνομία ελέγχει οπτικό υλικό και από τις αντίθετες κάμερες, μήπως βρουν τη διαδρομή του προς τη Φοινικούντα, ενώ δεν αποκλείουν ύπαρξη «εντολέα θανάτου» και για το λόγο αυτό συγκρίνουν τις δύο διαθήκες για να εντοπίσουν πιθανούς δυσαρεστημένους. Ο δράστης είτε είναι ο ίδιος άμεσα εμπλεκόμενος με τον ιδιοκτήτη του κάμπινγκ ή ερασιτέχνης εκτελεστής που πληρώθηκε. Ένα τηλεφώνημα την ώρα του φονικού, βρίσκεται επίσης στο μικροσκόπιο των αρχών, καθώς εξέπεμψε από το κάμπινγκ και δεν αποκλείεται να ήταν μία κλήση επιβεβαίωσης του δράστη.

