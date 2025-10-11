Λογαριασμός
Αίγινα: Τραυματίστηκε 9χρονος κατά την επιβίβασή του σε πλοίο

Ο ανήλικος μεταφέρθηκε στον Πειραιά και από εκεί στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού 

Λιμάνι Αίγινας

Ένα παιδί ηλικίας εννέα ετών τραυματίστηκε κατά την επιβίβασή του σε πλοίο στο λιμάνι της Αίγινας.

Το παιδί αμέσως ταξίδεψε για τον Πειραιά με σκοπό να μεταφερθεί στη συνέχεια στο νοσοκομείο Παίδων, Αγλαΐα Κυριακού.

Διενεργούνται έρευνες για να διαπιστωθεί αν η ευθύνη βαραίνει τους γονείς του, ή το λιμενικό σώμα και τους υπεύθυνους του πλοίου. 

Πηγή: skai.gr

TAGS: λιμάνι Αίγινα τραυματισμός ανήλικος
