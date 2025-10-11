Εύβοια: Φωτιά στην παραλία Ζαράκων - Κινητοποιήθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά σε δασική έκταση στην παραλία Ζαράκων στην ανατολική Εύβοια, κοντά στην Κύμη, ξέσπασε νωρίτερα το Σάββατο.

Έχουν σπεύσει δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ η πυρκαγιά είναι στο βουνό και 200 μέτρα μακριά από οικισμούς.

Έχουν κινητοποιηθεί 54 πυροσβέστες με δύο ομάδες πεζοπόρων από την 4η και την 20η ΕΜΟΔΕ, 18 οχήματα, τέσσερα καναντέρ και δύο ελικόπτερα. Υπάρχει και συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.