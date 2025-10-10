Του Μάκη Συνοδινού

Σε θρίλερ εξελίσσεται η διπλή δολοφονία στο κάμπινγκ της Φοινικούντας όπου ιδιοκτήτης και επιστάτης δολοφονήθηκαν εν ψυχρώ.

Οι Αρχές αν και αξιοποιούν όλα τα στοιχεία που έχουν στα χέρια τους ακόμη δεν έχουν συλλάβει τον δράστη. Ωστόσο, το επικρατέστερο σενάριο είναι το διπλό φονικό να έχει σχέση με την περιουσία - κληρονομιά του 68χρονου ιδιοκτήτη του κάμπινγκ.

Όπως επισημαίνει ανώτατος αξιωματικός στο skai.gr, φως στις έρευνες και την εξιχνίαση του εγκλήματος πιθανόν να ρίξει το άνοιγμα της διαθήκης του θύματος η οποία άλλαξε 3 ημέρες πριν την δολοφονία του.

Η διαθήκη η οποία άνοιξε σήμερα θα δείξει τον δολοφόνο και θα αποκαλύψει το κίνητρο; Αυτό είναι το ερώτημα που αναμένεται να απαντηθεί τις επόμενες ώρες στην υπόθεση που έχει πάρει διαστάσεις μυστηρίου.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, όλα τα στοιχεία δείχνουν πως το κίνητρο είναι οικονομικό ή προσωπικό κάτι που ενισχύει και η δήλωση του δικηγόρου θύματος ο οποίος δηλώσεις του αποκάλυψε πως η διαθήκη ξεκινάει με την φράση «γράφω αυτή τη διαθήκη για την περίπτωση του αιφνίδιου θανάτου μου».

Πηγή: skai.gr

