Μάχη για τη ζωή του δίνει στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, ο 55χρονος που - μαζί με άλλα 13 άτομα - δηλητηριάστηκε από διαρροή αερίου σε ξενοδοχείο στο Λιμνοχώρι Αμυνταίου, στη Φλώρινα.

Ο άντρας παραμένει διασωληνωμένος στη ΜΕΘ και η κατάστασή του επαναξιολογείται από τους γιατρούς, ενώ η σύζυγός του αναμένεται να πάρει εξιτήριο.

Ο 53χρονος ιδιοκτήτης - υπεύθυνος του ξενοδοχείου αφέθηκε χθες ελεύθερος χωρίς περιοριστικούς όρους, αφού του απαγγέλθηκαν κατηγορίες για επικίνδυνη βλάβη και σωματική βλάβη από αμέλεια.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, την ίδια ώρα, στο φως της δημοσιότητας έρχεται άλλο ένα περιστατικό δηλητηρίασης ζευγαριού, που μεταφέρθηκε στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας, πριν από 10 ημέρες.

Στο επίκεντρο των ερευνών των βρίσκεται ο καινούργιος λέβητας αερίου, ο οποίος είχε τοποθετηθεί χαμηλά στο ξενοδοχείο κι ενδέχεται να αέρια να μπήκαν στο σύστημα εξαερισμού.

Επιπλέον, εκτός από τον 53χρονο, στο κάδρο των αρμόδιων αρχών μπαίνει ένα νέο πρόσωπο. Σύμφωνα με πληροφορίες, πρόκειται για έναν άνδρα που σύμφωνα με τα έγγραφα απεικονίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας με έδρα την Αττική.

Πριν από μια εβδομάδα η περιφερειακή διεύθυνση τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας είχε επιβάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ για ανακριβή και αναληθή στοιχεία τα οποία δεν είχαν συμπληρωθεί στο φάκελο της άδειας που είχε εκδοθεί το 2017 - τα στοιχεία αυτά όμως δεν είχαν καμία σχέση με το ατύχημα.

Το ξενοδοχείο, το οποίο επαναλειτούργησε πλήρως ανακαινισμένο με νέο ιδιοκτήτη στις 13 Σεπτεμβρίου, έχει πλέον σφραγιστεί.

Το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε ανακοίνωση όπου γνωστοποιεί ότι το κατάλυμα είχε ελεγχθεί εγκαίρως από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας η οποία επέβαλε πρόστιμα για αναληθή-ανακριβή στοιχεία και για παράνομη λειτουργία ενώ παράλληλα «είχε κοινοποιήσει αυτές τις αποφάσεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τα νόμιμα πρότυπα».

Πηγή: skai.gr

