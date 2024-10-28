Προσωρινά ελεύθερος αφέθηκε από την Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Φλώρινας ο 53χρονος υπεύθυνος του ξενοδοχείου στο Αμύνταιο Φλώρινας, όπου σημειώθηκε μαζική δηλητηρίαση από μονοξείδιο του άνθρακα, έως ότου ολοκληρωθεί η διαδικασία της προκαταρκτικής έρευνας και συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία από την αστυνομία και τις αρμόδιες αρχές.

Ο 53χρονος νωρίτερα, οδηγήθηκε ενώπιον της Εισαγγελέως προκειμένου να δώσει εξηγήσεις για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τραγικό περιστατικό, τα μεσάνυχτα του Σαββάτου, ‘οταν οι επισκέπτες που διέμεναν στο ξενοδοχείο αισθάνθηκαν δυσφορία, ναυτία και ζάλη και άρχισαν να χάνουν τις αισθήσεις τους.

Τα συμπτώματα όσο περνούσαν οι ώρες και κυρίως μετά τις 12 τα μεσάνυχτα εντάθηκαν και ήταν πολύ πιο έντονα. Κάποιοι λιποθύμησαν και χρειάστηκε να ειδοποιηθεί το ΕΚΑΒ που έσπευσε στην περιοχή, σημαίνοντας συναγερμό στα Νοσοκομεία.

Συνολικά εννέα από τους επισκέπτες ηλικίας 20 έως 44 ετών διακομίστηκαν προληπτικά στο νοσοκομείο Φλώρινας και οι υπόλοιποι τέσσερεις που ήταν πιο βαριά στο Μποδοσάκειο Νοσοκομείο Πτολεμαΐδας. Εκτός από τον 55χρονο, την σύζυγό του και ένα ακόμη άτομο, οι υπόλοιποι έχουν πάρει εξιτήριο από τα νοσοκομεία όπου μεταφέρθηκαν.

Σταθρή αλλά σοβαρή κρίνεται η κατάσταση του 55χρονου, ο οποίος δηλητηριάστηκε από την διαρροή αερίου στο Ξενοδοχείο της Φλώρινας. Σήμερα (28/10) θα γίνει νέα αξονική τομογραφία από τους γιατρούς στο Μαμάτσειο νοσοκομείο Κοζάνης ώστε να αξιολογηθεί εκ νέου η κατάστασή του. Αισιόδοξοι δηλώνουν οι συγγενείς του 55 χρόνου και παραμένουν, κοντά στον δικό τους άνθρωπο από χθες το απόγευμα που ήρθαν από την Πάτρα.

Οι έρευνες των αρχών εστιάζονται στον σωλήνα διαφυγής των αερίων από την καύση στον λέβητα που είχε τοποθετηθεί χαμηλά στο κτίριο και ενδεχομένως τα αέρια αυτά να μπήκαν στο σύστημα εξαερισμού.

Πριν από μια εβδομάδα η περιφερειακή διεύθυνση τουρισμού δυτικής Μακεδονίας είχε επιβάλει πρόστιμο 10.000 ευρώ για ανακριβή και αναληθή στοιχεία τα οποία δεν είχαν συμπληρωθεί στο φάκελο της άδειας που είχε εκδοθεί το 2017 τα στοιχεία αυτά όμως δεν είχαν καμία σχέση με το ατύχημα.

Το ξενοδοχείο, το οποίο επαναλειτούργησε πλήρως ανακαινισμένο με νέο ιδιοκτήτη στις 13 Σεπτεμβρίου, έχει πλέον σφραγιστεί. Το Υπουργείο Τουρισμού εξέδωσε ανακοίνωση όπου γνωστοποιεί ότι το κατάλυμα είχε ελεγχθεί εγκαίρως από την αρμόδια Περιφερειακή Υπηρεσία Τουρισμού Δυτικής Μακεδονίας η οποία επέβαλε πρόστιμα για αναληθή-ανακριβή στοιχεία και για παράνομη λειτουργία ενώ παράλληλα «είχε κοινοποιήσει αυτές τις αποφάσεις σε όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να διασφαλιστεί η συμμόρφωση της επιχείρησης με τα νόμιμα πρότυπα».

